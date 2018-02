Delitzsch schreibt Schadensbeseitigung im städtischen Wald bei Spröda aus

Orkan Friederike hat in Delitzsch doch größere Schäden hinterlassen, als zunächst angenommen. Besonders ein Waldstück bei Spröda ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Beräumung wird ausgeschrieben. Aber auch in der Stadt verursacht die Beseitigung von Bruchholz nicht unerhebliche Kosten.