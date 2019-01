Delitzsch

Ein Gutschein. Viele Möglichkeiten. Und das Geld bleibt vor Ort. Nach diesem Ansinnen wird bei der Werbegemeinschaft Delitzsch gerade an einem neuen Projekt gearbeitet, das Internetriesen ein bisschen Konkurrenz machen kann und bald auf den Markt kommen soll. Der Delitzsch–Gutschein soll Wirklichkeit werden.

Heimat zu verschenken

In Gronau, Wittich, Lüdenscheid gibt es sowas schon. In Delitzsch auch bald? „Wie jedes Einkaufscenter, wollen auch wir unseren Kunden und Gewerbetreibenden einen einheitlichen Gutschein für die ganze Stadt anbieten“, erläutert Stefan Adam vom Vorstand der Delitzscher Werbegemeinschaft. Die Idee an sich ist recht simpel: Der Kunde erwirbt und/oder verschenkt einen Gutschein, der dann in Delitzsch eine größtmögliche Auswahl an Einlösemöglichkeiten bietet. Es ist ein bisschen so, als würde man ein Stück Heimat verschenken, denn der Gutschein ist in vielen lokalen Geschäften einlösbar. Das Geld bleibt in der eigenen Stadt, im regionalen Wirtschaftskreislauf und bei den vielen Gewerbetreibenden vor Ort – statt große Internetfirmen noch reicher zu machen. Der Gutschein bindet also Kaufkraft und stärkt damit die Unternehmen vor Ort.

Positive Resonanz

Bisher, so Stefan Adam, sei die Resonanz der 47 Mitglieder in der Werbegemeinschaft positiv. Mehrfach wurde das Thema besprochen, die Bereitschaft ist da. „Natürlich kann das Projekt nur mit einer größtmöglichen Anzahl von Beteiligten erfolgreich betrieben werden“, betont Stefan Adam. Mitwirkende wären ausreichend da. Nur die konkrete Umsetzung ist noch zu klären, ein wenig Aufwand steckt freilich hinter der Gutscheinlösung. Der Gutschein könnte über den Anbieter ZMYLE und ein Treuhandkonto bewerkstelligt werden. Dahinter steckt ein recht einfach zu handhabendes System das weitgehend webbasiert ist, also 24 Stunden und ohne Ladenschluss funktioniert. Jeder Händler, der teilnehmen möchte, kann den Stadtgutschein verkaufen und auch einlösen. Auch die Möglichkeit, eigene Gutscheine zu generieren soll es geben. Das System ist ziemlich intuitiv zu bedienen. Der Aufwand für den einzelnen Teilnehmer ist gering. Der Gutschein-Inhaber wiederum kann diesen auch in Teilbeiträgen einlösen und so durch verschiedene Geschäfte tingeln.

Angebot soll erweitert werden

Die Nachfrage nach einem Gutschein für die Stadt sei von Kundenseite ebenfalls da, resümiert Stefan Adam. Wenn vor Weihnachten beispielsweise hiesige Firmen ihre Mitarbeiter beschenken wollen, sei die Frage danach immer wieder aufgetaucht. Ein Gutschein ist immer ein beliebtes Geschenk, oftmals aber wanderte Delitzscher Geld zu Amazon und anderen ab. „Das muss ja nicht sein“, findet der Händler Stefan Adam. Der Stadtgutschein soll sich perspektivisch zu einem attraktiven Angebot wandeln, das vom Essenseinkauf bis zum Tanken reicht. „Vorstellbar ist es, den Kreis zu erweitern, beispielsweise um Dienstleistungen“, so Stefan Adam.

Sitzung zu Details

Am 14. Januar will die Werbegemeinschaft das Thema in einer Sitzung nochmals besprechen und weiter über das neue Zahlungsmittel verhandeln. Wenn alles klappt, kommt dann im Frühjahr bereits der Stadtgutschein auf den lokalen Markt.

Von Christine Jacob