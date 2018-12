Delitzsch

Spaß am Leben? Natürlich. Auch wenn man Krebs hat? Dann doch erst recht! Das ist es, was Rita Missale ausstrahlt. Die Frau aus dem kleinen Delitzscher Ortsteil Zschepen ist seit fünf Jahren krebskrank. Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – ist sie eine Macherin.

Anlaufstelle für beide Geschlechter

Rita Missale ist aktiv. Sie wirkt an Adventsgeschichten mit, sie engagiert sich für Projekte wie Weihnachten im Schuhkarton, sie hilft in der Kita ihrer Enkel. Rumsitzen und jammern ist nicht ihr Ding. Und Rita Missale hat ein großes Ziel. Sie möchte eine Selbsthilfegruppe für Krebspatienten, Ex-Patienten, deren Angehörige und beide Geschlechter gleichermaßen gründen, angesprochen sind Interessenten aus allen Richtungen und Himmelsrichtungen. Eine Selbsthilfegruppe für Frauen nach Brustkrebs gibt es in Delitzsch bereits, Rita Missale möchte aber nicht nur eine Krebsdiagnose oder ein Geschlecht allein ansprechen. Sie will mehr. Und vor allem will sie keine Gruppe Trauerklöße versammeln. „Spaß am Leben“ lautet der Arbeitstitel der entstehenden Selbsthilfegruppe. „Solange man lebt, sollte man nämlich die Chance nutzen, Spaß am Leben zu haben“, sagt die zierliche Frau. Eine Selbsthilfegruppe muss kein Ort des Bedauerns allein sein, davon ist sie überzeugt. Und es muss sich nicht alles nur um dieses eine Thema drehen. Der Bezug zur Krankheit soll schon da sein, aber der Krebs soll nicht im Vordergrund stehen.

Diagnose vor fünf Jahren

So ist es auch bei ihr. Als man Rita Missale vor fast genau fünf Jahren die Diagnose vom Bauchspeicheldrüsen- und Bauchfellkrebs überbrachte, kam gleich darauf mit „noch sechs Monate zu leben“ der nächste Schlag. Rita Missale hat mehrere Instanzen durchlaufen, hat etliche Operationen gemeistert, sie hat gekämpft und sie kämpft weiter. Noch immer ist die heute 58-Jährige in Behandlung, die Stelle in der Kämmerei der Stadt Leipzig musste sie aufgeben, vieles in ihrem Leben mit Krebs ist nicht mehr wie davor. Doch: Sie hat den Mut entwickelt, weiterzumachen.

Die Familie und Freunde haben ihr diesen Mut gegeben, sagt die engagierte Frau. Für ihre Familie will sie da sein, sie will ihre Enkel aufwachsen sehen. Und sie möchte anderen helfen. „Ich bin nicht alleine, es gibt viele Betroffene und sie haben den Bedarf, zu reden und sich zu öffnen“, sagt Rita Missale. Solch eine Plattform will sie von Krebs betroffenen Menschen bieten, darüber hinaus aber vor allem die Freude im Leben in den Vordergrund stellen.

Auch Aufklärung soll eine große Rolle spielen. Nicht nur zu Fragen der Diagnostik und was es alles an Krebsarten gibt, sondern vor allem, wie eine gesunde Lebensweise helfen kann, bestimmte Krankheiten vielleicht doch zu verhindern. Immer mehr Studien immerhin belegen die Zusammenhänge von ungesunder Ernährung und Lebensweise, aber auch Stress und Krebs. So sind auch Menschen willkommen, die sich einfach nur über das Thema und Vorbeuge informieren wollen, betroffen zu sein ist keine Voraussetzung.

Kooperation geplant

Für die Selbsthilfegruppe und deren Angebote will Rita Missale auch mit dem in Delitzsch angesiedelten Haus Leben zusammenarbeiten, das seit fünf Jahren verschiedene Angebote wie Schminkkurse nach der Chemo oder Kochkurse organisiert. Als Konkurrenz dazu versteht sich die potenzielle Selbsthilfegruppe ausdrücklich nicht, sondern als wertvolle Ergänzung – nämlich als ein Ort mehr, um ins Gespräch zu kommen. Geboten werden sollen Zeiten, die auch Berufstätigen einen Besuch der Selbsthilfetreffen ermöglichen.

Kennenlern-Treffen am 3. Januar

Wer Interesse an der Selbsthilfegruppe hat, kann am 3. Januar 2019 um 16 Uhr das Kennenlern-Treffen im Schulungsraum des DRK Delitzsch in der Eilenburger Straße 65 besuchen. Eine Anmeldung ist gerne gesehen. Kontakt zur entstehenden Selbsthilfegruppe und die Möglichkeit der Anmeldung gibt es über die Koordinatorin des Landratsamtes, Konstanze Nebel.

Kontakt per E-Mail konstanze.nebel@lra-nordsachsen.de oder per Telefon 03421 7586321

Von Christine Jacob