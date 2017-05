Delitzsch. Jedes Kind lernt anders, jedes Kind hat dabei sein eigenes Tempo – aber die staatlichen Schulen haben weniger Möglichkeiten als freie Bildungseinrichtungen, genau darauf auch hinreichend und individuell einzugehen. Aus diesen und anderen Gründen ist eine Elterninitiative nun bestrebt, in Delitzsch eine freie Grundschule unter evangelischer Trägerschaft zu etablieren. Und nicht nur das: „Das große Ziel ist es, auch die weiterführende Schule wie Oberschule oder Gymnasium zu integrieren“, schildert Nico Eckert von der Elterninitiative. Perspektivisch soll in Delitzsch also ein evangelisches Schulzentrum entstehen.

Suche nach Objekt

Dabei ist noch nicht abschließend geklärt, ob wie zunächst angedacht wirklich die einstige Bildungsreinrichtung in der Schulstraße der Standort für die Erst- bis Viertklässler wird. Die Elterninitiative sucht nach einem geeigneten Objekt und will nun genau klären, wie die Räume aussehen müssen. Demnächst soll es Gespräche mit Architekten geben, welche bestehenden Objekte in der Loberstadt potenziell als Schule genutzt werden könnten. Das Haus in der Schulstraße sei schon reizvoll, so Nico Eckert, aber es sei leider fraglich, ob dort das Potenzial gegeben ist, auch noch die weiterführende Schule zu integrieren. So wird nun auch über die Umgestaltung eines Wohnblocks oder anderer Häuser nachgedacht. Für Ganztagesangebote sollen nach Vorstellung der Initiative zudem bestehende Ressourcen wie die Angebote der Musikschule, die Theaterakademie oder Sporthallen genutzt werden.

Fakt ist: bis Dezember soll das pädagogische Konzept der Schule stehen, im Schuljahr 2018/19 soll Unterrichtsbeginn in der ersten freien Schule für Delitzsch sein. Finanziert würde diese neue Einrichtung zunächst von Schulstiftungen. So wird die dreijährige Phase bis zur staatlichen Anerkennung gemeistert, nach der dann öffentliche Gelder für den neuen Schulbetrieb fließen. In verschiedenen Arbeitsgruppen tüftelt die Elterninitiative an den Aufgaben wie Konzept und Objekt. Was mit drei Elternpaaren im vergangenen November begann, ist nun auf ein Dutzend Unterstützer gewachsen. Dazu kommt eine Vielzahl von interessierten Eltern, deren Kindern demnächst die Einschulung bevorsteht.

Wer Interesse an der Elterninitiative hat, kann sich unter ev-schule-dz@gmx.de melden.

Von Christine Jacob