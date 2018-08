Delitzsch

Es ist vollbracht: Am kommenden Dienstag, 28. August soll die überarbeitete Version der offiziellen Stadtseite www.delitzsch.de ans Netz gehen.

Bürgermelder für die Ordnung

Auch einige neue Rubriken hat die Stadtverwaltung eingearbeitet. So gibt es ab dem 28. August den „Bürgermelder“, mit dem die Delitzscher online die Möglichkeit haben, Schäden zu melden oder Hinweise auf Dinge wie illegale Müllablagerungen oder ausgefallene Straßenlaternen zu geben. Dazu können unkompliziert Fotos hochgeladen und Markierungen in Karten gesetzt werden, die untergeordneten Rubriken wie „Müll“, „Straßenschäden“ oder „Straßenlaternen“ sind jeweils den speziellen Sachbearbeitern zugeordnet. Die gemeldeten Schäden und Hinweise werden dann nach einer Prioritätenliste abgearbeitet. Insgesamt sollen solche Angeboten helfen, Hürden gegenüber der Verwaltung abzubauen, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos).

Niederschwelliges Angebot

Die neue Seite wird insgesamt niederschwelliger angelegt: Der Online-Veranstaltungskalender wird künftig nicht mehr aus einer externen Plattform gespeist, sondern jeder hat die Möglichkeit, eine Veranstaltung zu melden. Diese Meldung wird dann in der Stadtverwaltung geprüft und freigeschalten. Im Gegensatz zu der aktuellen Webseite wird die künftige auch responsiv sein, kann also auf mobilen Endgeräten wie einem Smartphone besser dargestellt werden. Außerdem gibt es veränderbare Schriftgrößen und Kontraste sowie einige Texte in „Leichter Sprache“ für Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Von Christine Jacob