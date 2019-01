Delitzsch

Manche schaffen es aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen nicht einmal ins Ranking, Delitzsch steht im großen Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) zumindest da besser da als je zuvor.

So viele Teilnehmer wie noch nie

Mehr als 170 Radfahrende aus Delitzsch haben nach erster grober Auswertung am Fahrradklima-Test teilgenommen, der vom 1. September bis 30. November 2018 lief. Im Frühjahr dieses Jahres wird es die genauen Teilnehmerzahlen geben. Bis dahin müssen händisch ausgefüllte Fragebögen noch eingelesen werden und ungültige Datensätze gelöscht. So oder so verbucht die Loberstadt damit eine Teilnehmersteigerung: 2016, bei der letzten Auflage der großen Umfrage, waren es noch 77 Teilnehmende. 2014 gab es 25 Teilnehmende und 2012 nur vier Radfahrende aus Delitzsch, die sich beteiligten. Damit schaffte es Delitzsch nicht ins Ranking. Für eine Aufnahme in das bundesweite Ranking sind mindestens 50 Teilnahmen notwendig.

Etliche Fragen

Die Bewertung besteht aus einem Fragebogen mit 32 Punkten, von der Wegequalität der Radwege bis zur Frage, ob das Radfahren in der Stadt eher als entspannt oder stressig empfunden wird. Der Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und fand 2018 zum achten Mal statt.

Mit den Ergebnissen des Fahrradklima-Tests wird es ebenfalls erst im Frühjahr etwas. Die Auswertung wird noch einige Wochen dauern, die Ergebnisse mit dem bundesweiten Ranking werden voraussichtlich im April veröffentlicht.

Guter Ruf zu verteidigen

Delitzsch hat einen guten Ruf zu verteidigen, den auch ein LVZ-Test mit dem ADFC vor Ort bekräftigte. Delitzsch war vor zwei Jahren die Stadt in Sachsen, die am besten bewertet wurde. Mit einer Note von 3,3 erhielt die Stadt bundesweit den Rangplatz 61 von 364. Besonders lobten die Radfahrenden damals die jüngsten Förderungen im Radverkehr in der Loberstadt und den Umstand, dass verhältnismäßig viele Menschen hier überhaupt Rad fahren. Deutliche Probleme sahen die Teilnehmer hingegen bei der hohen Anzahl von falsch parkenden Autos auf Radwegen und anderen Behinderungen. Außerdem kritisierten die Radfahrer aus Delitzsch im letzten ADFC-Test die hohen Rad-Diebstahlzahlen. „Zurzeit können wir leider noch gar nicht absehen, ob das Ergebnis in diesem Jahr ähnlich gut sein wird. Uns liegen noch keine inhaltlichen Daten vor“, teilt ein ADFC-Sprecher auf Anfrage mit.

Von Christine Jacob