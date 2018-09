Delitzsch

Gerade werden die Tage wieder kürzer. Doch am Sonnabend, dem 15. September, heißt es zum ersten Mal „Delitzsch strahlt“. Dafür sollen aber erstmal die Laternen in der Eilenburger Straße ganz ausgehen. Und die Händler und Gewerbetreibenden wollen die Dunkelheit nutzen, um die City-Meile der Loberstadt einmal auf ganz andere Art zu illuminieren und ungewöhnlich Szene zu setzen. Die Werbegemeinschaft hat das neue Straßen- und Lichterfest kreiert und organisiert. Ab 17 Uhr sollen für die ganze Familie ein Event mit Lichtzauber, Kunst, Unterhaltung und kulinarischen Genüssen geboten werden.

Was leuchtet da? Stefan Adam vom gleichnamigen Haushaltswarengeschäft, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, kann zum Beispiel gleich auf Bestände im eigenen Regale zurückzugreifen: „Wir setzen unsere Delitzsch-Teelichte ein, stellen Flaschenlichte vor.“ Doch auch die anderen Händler werden strahlend kreativ, sodass es trotz der abgeschalteten Straßenleuchten auch in den späten Abendstunden keinesfalls zappenduster bleibt: „Da wird es LED-Lösungen geben, sogar Laser werden eingesetzt“, erklärt Adam. Viele kleine und auch große Überraschungen sollen zu bestaunen sein. Bis in die Nacht können Besucher bei Aktionen mit verschiedenen leuchtenden Effekten erleben. Die Geschäfte in der Straße werden mit spannenden Kreationen ihre Schaufenster in Szene setzen.

Etwas Besonderes für die Stadt

Die Idee für „Delitzsch strahlt“ wurde bereits vor drei Jahren geboren. „Wir haben lange am Konzept gefeilt, denn es sollte etwas Besonderes für Delitzsch sein. Ein Herbst- oder Weinfest findet ja vielerorts statt“, erklärt Stefan Adam.

Sponsoren-Unterstützung machen zudem diverse verschiedene kulturelle Höhepunkte und ganz neue Attraktionen möglich, zum Beispiel den großen Wasserspielplatz. Außerdem gibt es Hüpfburgen und weitere Aktionen. Gerade auch junge Leute sollen sich angesprochen fühlen, mit ihren Kindern in die Stadt zu kommen. Der Abend soll zum Spielen, Toben und Flanieren einladen. Es soll indessen keine „Ramba-Zamba-Musik“ geben, sondern Stimmungsvolles mit Künstlern aus der Region.

Die Eilenburger Straße wird für das Fest „Delitzsch strahlt“ am Sonnabend zwischen Post- und Lindenstraße ab Mittag gesperrt. Dafür bittet die Werbegemeinschaft um Verständnis.

Von Heike Liesaus