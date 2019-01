Delitzsch

Es ist einer der beliebtesten Aktionstage in Delitzsch, der Tag der offenen Gartentür. Seit acht Jahren schon wird der Tag von Gartenbesitzern und Neugierigen gleichermaßen geschätzt. Nun arbeitet die Stadtverwaltung an der Auflage 2019.

Gärtner können sich melden

Gesucht werden nun Menschen, die ihre grüne Oase anderen präsentieren möchten. Der Tag der offenen Gartentür findet dieses Jahr am 16. Juni von 10 bis 17 Uhr statt. Bis zum 28. Februar können sich Gartenliebhaber bei der Stadtverwaltung unter 034202 67124 oder nadine.fuchs@delitzsch für die Teilnahme melden. Gesucht werden, so Fuchs, Gärten aber auch grüne Innenhöfe in Delitzsch und bis zum Umkreis von etwa zehn Kilometern um die Loberstadt. Die Areale sollten mindestens 20 Quadratmeter groß sein und tatsächlich auch etwas zum Betrachten bieten.

Auch in diesem Jahr ist wieder eine Kooperation mit dem Muldental und dem Partheland geplant. Mehr Infos zum Delitzscher Gartentag gibt es unter www.offene-gaerten-delitzsch.de im Internet.

Von cj