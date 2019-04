Delitzsch

Das eine Objekt steht seit mehr als einem Jahr leer. Das zweite Objekt könnte sich ebenfalls zu einem solchen Problem entwickeln. Die Stadt Delitzsch ist auf Pächtersuche für gleich zwei Prestigeobjekte.

So wird nun das Bürgerhaus in der Securiusstraße ausgeschrieben. Nach fast 15 Jahren lässt der bisherige Pächter den Vertrag Ende Februar 2020 auslaufen. Es habe buchhalterische Gründe, ist vom derzeitigen Pächter zu erfahren. Mehr will er nicht sagen, das Ende nicht weiter kommentieren oder begründen. Der Pachtbeginn kann mit dem derzeitigen Pächter ausgehandelt werden, sollte allerdings spätestens am 1. März 2020 erfolgen. Man hoffe auf eine lang- und längerfristige Lösung für das Bürgerhaus, sagt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) und bittet die Delitzscher schon jetzt bei den Planungen ihrer Feiern daran zu denken, dass das Bürgerhaus möglicherweise 2020 mal eine Weile nicht zur Verfügung stehen könnte.

Gebäude gehört der Stadt Delitzsch

Nicht nur für den Neujahrsempfang wird das Bürgerhaus gebraucht Quelle: Wolfgang Sens

Zu haben ist eine vollausgestattete Küche und Gaststätte mit 65 Plätzen, 2 Konferenz-/Vereinsräume mit insgesamt 50 Plätzen, die Bar im Erdgeschoss, der mit Bühne und Galerie mit maximal 250 Plätzen, zudem gibt es 2 automatisierte Kegelbahnen, einen Biergarten mit etwa 40 Plätzen und etwa 70 öffentliche Parkplätze am Haus. Das Bürgerhaus verfügt über behindertengerechte Zugänge. Der kleine Haken an der Sache: Das Gebäude befindet sich in Besitz der Stadt und muss für öffentliche Veranstaltungen sowie das Vereinsleben verfügbar sein. Die Bewirtschaftung des Gesamtobjektes obliegt dem Betreiber. Bewerbungen mit Betreibungskonzept sind bis zum 1. Juli 2019 an die Stadtverwaltung zu richten.

Noch immer kein Nachfolger für Schlosskeller

Dass so eine Suche nicht von Erfolg gekrönt sein muss, erlebt die Stadtverwaltung seit mehr als einem Jahr mit dem Schlosskeller. Rico Eichler hatte zum Februar 2018 hin gekündigt, um sich voll und ganz auf sein Restaurant „Zur Schloßwache“ konzentrieren zu können. Gerade so kostendeckend seien die meisten der zurückliegenden Veranstaltungen gelaufen und das sei auf Dauer wirtschaftlich nicht tragbar, lautete damals die Begründung. Vertraglich war geregelt, dass kulturelle Veranstaltungen stattfinden sollen. Nachdem Rico Eichler und der Heimat- und Museumsverein, beide betrieben das Ensemble in Kooperation, gekündigt hatten, schrieb die Stadtverwaltung den Schlosskeller mehrfach aus – ohne Erfolg. Trotz mehrerer Gespräche mit Interessenten konnte sich niemand zur Betreibung durchringen. Das sei unter anderem der allgemein eher angespannten Situation in der Gastronomie geschuldet. Ein Problem ist auch, dass noch bis 2021 nur mit Gemeinnützigkeit eine Übernahme des Schlosskellers möglich ist. Darum kann die Stadt auch nach wie vor nicht selbst der Betreiber sein, weil die Sanierung mit öffentlichen Mitteln für den Gemeinbedarf gefördert wurde. Für das Schlossfest im Mai und das Stadtfest Ende Juni/Anfang Juli wird der Keller von der Stadtverwaltung benötigt. Mietbewerbungen mit Nutzungskonzept sind bis zum 10. Mai bei der Stadt einzureichen.

Beide Ausschreibungen sind online auf delitzsch.de/ ausschreibungen zu finden

Von Christine Jacob