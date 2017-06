Am heutigen Dienstag lädt der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) zu einer kreativen Denkrunde auf den Marktplatz ein. Gesucht sind Ideen, wie der Delitzscher Markt belebt und so attraktiv und funktional erhalten werden kann. Die LVZ hörte sich im Vorfeld schon einmal um, was Delitzscher dazu sagen.