Delitzsch verleiht Bürgerpreis

Delitzsch. Die Gewinner des Delitzscher Bürgerpreises 2017 stehen fest: Christine Adam, Christel Moltrecht und Ronny Mühlner haben am Mittwochabend im Rahmen einer würdigen Feier die Auszeichnung im Delitzscher Bürgerhaus erhalten.

Christine Adam aus Selben wird damit in der Kategorie „Soziales“ ausgezeichnet, weil sie sich von Ortschaftsrat bis Seniorentreff stark für den Ortsteil Selben engagiert. Christel Moltrecht wird im Bereich „Kultur“ für ihre Arbeit rund um die heimische Flora und Fauna, als Pilzberaterin und Initiatorin unter anderem des Delitzscher Museums- und Heimatvereins gewürdigt. Der Preis in der Kategorie „Sport“ wird Ronny Mühlner für sein Ehrenamt bei den Korean Tigers in Delitzsch verliehen. Jeder Preis ist mit 500 Euro dotiert.

Delitzscher Würdigung erst 2019 wieder

Für die Verleihung des Delitzscher Bürgerpreises waren diesmal 13 Vorschläge eingegangen. In einer geheimen Sitzung hatte die Jury, bestehend aus den Vorsitzenden der Stadtratsfaktion beziehungsweise ihrer Stellvertreter und dem Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos), die Preisträger ausgewählt. Der Bürgerpreis der Stadt wird alle zwei Jahre für herausragende ehrenamtliche Arbeit ausgelobt und in den ungeraden Jahren verliehen. Der Preis wird seit 2009 vergeben, die diesjährige Ausschreibung lief im Frühjahr stockend an.

Einen ausführlichen Bericht zum Bürgerpreis 2017 lesen Sie demnächst hier und am Freitag in der Delitzsch-Eilenburger Kreiszeitung.

Von Christine Jacob