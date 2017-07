Delitzsch will Gewerbefläche in der Schkeuditzer Straße für Wohnzwecke öffnen

Bisher ergaben sich aus der gewerblichen Tätigkeit in der Sckkeuditzer Straße in Delitzsch und der benachbarten Wohnbebauung bauordnungsrechtliche Konflikte. Diese will die Stadt mit einer Überplanung des Bereiches zwischen Windmühlenweg, Kyhnaer Weg und Schkeuditzer Straße beseitigen.