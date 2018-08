Delitzsch

Dass der Wallgraben dringend entschlämmt und saniert werden muss, ist unstrittig. Allerdings laufen die Arbeiten noch nicht – jedenfalls nicht sichtbar in Form von Bauarbeiten. Die Stadt Delitzsch wolle die Planungen dazu forcieren, heißt es aus dem Rathaus. Momentan liegen weitere Aufgaben und Fragen beim Landratsamt als Genehmigungsbehörde des ganzen Verfahrens. „Wir sind sehr daran interessiert, die Plangenehmigung zeitnah zu halten“, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Die Ausschreibungen für den tatsächlichen Bau sollen parallel dazu vorbereitet werden, um nicht unnötig Zeit zu verlieren. Läuft alles reibungslos, so könnte in diesem November theoretisch Baubeginn sein.

Fördermittel schon da

Hintergrund ist, dass der Stadt bereits die Fördermittel zugesagt worden sind und diese auch in diesem Jahr noch abzurechnen sind. Die Stadt hat bei der Förderstelle ein insgesamt auf 62 Hektar ausgedehntes Vorhaben eingereicht. Geplant sind die Sicherung des Wallgrabens, Blüh- und Schmetterlingswiesen in der Loberaue und in den Wohngebieten Nord und West sowie die Begrünung von Erholungsflächen im Norden. Bis 2022 sollen die zwei Hauptthemen „Sanierung des Wallgrabens“ und „Klimaanpassung im Stadtteil Nord“ erledigt sein.

Von Christine Jacob