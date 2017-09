Delitzsch will die Zahl der Gärten auf zwölf begrenzen

Delitzsch. Der Tag der offenen Gartentür ist in Delitzsch zu einer beliebten Veranstaltung gereift. Bereits jetzt arbeitet Initiatorin und Koordinatorin Nadine Fuchs an der Vorbereitung für den Tag im kommenden Jahr. „2018 wollen wir zurück zu den Wurzeln“, kündigt sie eine wesentliche Veränderung an, denn die Zahl der teilnehmenden Gärten soll auf ein Dutzend beschränkt werden.

19 Stationen in Delitzsch und in der Umgebung – von Wannewitz bis Zschölkau – waren es beim Tag der offenen Gartentür 2017. „Das stellte die Besucher vor eine Herausforderung, denn alle geöffneten Gärten zu besuchen, war in fünf Stunden Öffnungszeit nicht möglich“, erklärt Fuchs einen ihrer Beweggründe, nicht weiter auf quantitatives Wachstum der Veranstaltung zu setzen. Vielmehr sollen die Gärten „den Charakter ihres Besitzers widerspiegeln und nicht zuletzt einen Mehrwert für die Besucher haben, die sich Anregungen zu verschiedenen Gartentypen erhoffen“.

Deswegen können sich Gartenbesitzer schon jetzt als Station für Sonntag, den 17. Juni 2018, bewerben. Die Auswahl der zwölf Gärten wird anhand der oben genannten Kriterien getroffen. Bewerber sollten sich kurz und formlos bei Koordinatorin Nadine Fuchs entweder per E-Mail an nadine.fuchs@delitzsch.de oder telefonisch unter 034202 67124 melden.

Von Thomas Steingen