Delitzsch

Wieder ein Haken dran an einem wichtigen und zukunftsweisenden Projekt. Die Stadt Delitzsch investiert in diesem Jahr in den barrierefreien Ausbau von sechs weiteren Bushaltestellen. Der Beschluss dazu ist einstimmig gefasst. Insgesamt rund 275 000 Euro werden investiert. Davon trägt die Stadt dank Fördermitteln nur einen Eigenmittelanteil in Höhe von rund 27 500 Euro.

Mehr als 100 Stationen

Die Haltestellen befinden sich am Tiergarten, in der Delitzscher Straße und in der Eilenburger Chaussee – jeweils in beiden Fahrtrichtungen. Stück für Stück gestaltet Delitzsch so die mehr als 100 Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet, also auch den Ortsteilen, um. Etwa 30 Stück sind dann bald geschafft. Dahinter steckt allerdings nicht allein guter Wille. Hintergrund ist, dass bis zum Jahr 2022 der ÖPNV in Deutschland barrierefrei sein soll. Die Arbeiten in der Loberstadt, die im Landkreis ganz vorn in Sachen Bushaltestellen-Umbau agiert, erfolgen nach einer Prioritätenliste. So wurden in der Vergangenheit zum Beispiel erst einmal die Stationen in der Nähe von Altenheimen modernisiert, weil dort der Bedarf besonders groß ist. Barrierefreie Haltestellen erhalten pflichtgemäß zum Beispiel Hochborde für den leichteren Einstieg, Witterungsschutz und Tasthilfen für Menschen mit Sehbehinderung.

Bus-Unternehmen kümmern sich

Eine gesetzliche Verpflichtung für Busunternehmen, ausschließlich und damit auf allen Linien barrierefreie Fahrzeuge einzusetzen, gibt es hingegen so noch immer nicht. Das hiesige Busunternehmen allerdings ist bemüht, auf den innerstädtischen Linien möglichst die erdgasbetriebenen Niederflurbusse rollen zu lassen. Die Busse des Stadtverkehrs haben damit also entweder den elektrischen Hublift oder sie sind mit kleiner Rampe ausgestattet. Es kann allerdings immer zu Störungen kommen, wenn mal ein Fahrzeug in die Werkstatt muss. Wer dagegen den Regionalverkehr nutzen möchte, wird gebeten rund vier Stunden vor Fahrtantritt unter der Nummer 034202 309980 bei Auto-Webel anzurufen, dann kann das Unternehmen eventuell noch so planen, dass ein geeigneter Bus kommt und man barrierefrei von Delitzsch in die Dörfer der Region gelangt.

Von Christine Jacob