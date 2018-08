Delitzsch

Eine Stadt, viele Gesichter: alte und junge, bekannte und weniger bekannte ... monatelang hat der Fotograf und Designer Christoph Ruhrmann etliche solcher Gesichter vor seine Kamera geholt. In Zusammenarbeit mit dem Rathaus ist die Kampagne „Gesichter der Stadt“ entstanden, bei der nun genau diese Delitzscher auf verschiedene Art und Weise in der Stadt gezeigt werden, ein positives Image nach innen und außen transportieren sollen. Die ersten zehn Bürger – vom Feuerwehrmann über die Tierschützerin bis zur ehemaligen Erzieherin – sind jetzt als Botschafter ihrer Heimatstadt ausgewählt worden, zu sehen sind die Porträts zunächst in einer Ausstellung, die im Rahmen des ersten Delitzscher Tages der Generationen am nächsten Samstag um 11 Uhr im Rathaus eröffnet wird.

Angebot für alle Generationen

Der Tag der Generationen selbst, der am 25. August von 10 bis 18 Uhr rund um den Markt gefeiert wird, ist wie das Projekt „Gesichter der Stadt“ an alle Altersklassen gerichtet. Rund 80 Aussteller bieten eine große Programmvielfalt. Begleitet wird der Generationentag vom nordsächsischen Pflegetag, der im Veranstaltungshaus Markt Zwanzig stattfindet.

Von Christine Jacob