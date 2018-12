Delitzsch

Oh, du fröhliche: Während die Loberkrainer sich auf der Bühne gerade mit Tuba und Posaune in ihrem Adventsmusikmarathon einliefen, kuschelten davor Marietta und Stephan Voigtländer innig mit dem siebenjährigen Jakob und der kleine Selma, 21 Monate. Ausdruck von „alles so schön hier“ oder kalt? Die junge Familie aus Wiederitzsch war voller Lob: „Das ist hier ausgesprochen familienfreundlich.“ Der Leipziger Weihnachtsmarkt? „Viel zu voll.“

80 Adventsmarkt-Stände

Am Wochenende zelebrierten Tausende Delitzscher und Gäste zwischen den Markthütten unterm Lichterbaum und im alten Kino „Markt Zwanzig" Weihnachtsvorfreude.

Wobei: Auch beim Adventsmarkt der Loberstadt gab es regen Andrang zwischen den Hütten. Deren Zahl hatte sich in diesem Jahr von 70 auf 80 erhöht, insgesamt waren 100 Händler vor Ort. Den vermutlich längsten Weg hatte erneut Familie Moissonnier aus Frankreich mit ihrer Spezialitätenmeile.

Aber auch Trdelník, das Wickelbackwerk aus Tschechien, polnische und mediterrane Spezialitäten waren zu haben. Ganz aus der Nähe kam zum Beispiel Josephine Oertner. Die Delitzscherin ist in diesen Wochen mit ihren selbst hergestellten Keramik-Waren auf vielen Kunsthandwerkmärkten präsent. „Bis zum 23. bin ich unterwegs.“

Kunsthandwerk

Handwerkliches auch indoor im „Markt Zwanzig“: Dort drängten sich die Besucher zum Beispiel bei „Bittersüß“. Franziska Bolte stellt in ihrer Manufaktur liebevoll genähte Textilien für Große und Kleine her. Edelgard Sängerlaub aus Krostitz, indessen zeigte, wie Weihnachtsschmuck geklöppelt wird, hatte dazu noch fantasievolle Häkeltiere am Stand. Entspannte Atmosphäre in der Deutschen-Bank-Filiale an der Markt-Ecke: Kaffee, Kuchen und Basteln beim Awo-Team um Karin Dorn. Auf dem Kleinen Markt gab es das Wiedersehen mit den schönen Holzspielgeräten. Kinder wie die kleine Lotte (5) hatten Spaß mit Ziehbillard & Co. Und ihre Eltern und Großeltern auch. „Wir kommen aus Leipzig und Gernrode“, erzählten sie. Aber natürlich waren auch die Delitzscher da. Michael Czupalla, ehemaliger Landrat, zum Beispiel. Er hatte gerade einige Stunden lang Glühwein am Lions-Stand verkauft. „Das lief toll. Nun machen wir einen Rundgang. Die Familie will gar nicht mehr weg.“ Fußball gucken musste ausfallen.

Regen und Wind sind kein Besuchshindernis

Weniger Besucher auf dem Adventmarkt wegen Regen und Wind? Das war jedenfalls Fehlanzeige. „Wer will, der will. Und er nicht will, der findet auch bei gutem Wetter einen Grund, nicht zu kommen“, fasste es Thilo Fuchs an seinem Spirituosenstand zusammen. Die Delitzscher und ihre Gäste wollten.

Von Heike Liesaus