Delitzsch

Es gibt eine Änderung bei der Ampelschaltung an der Kreuzung von Hallescher Straße und Umgehungsstraße. Die Lichtanlage an B 183 a und B 184 wird zwischen 22 und 5 Uhr nachts nicht mehr aktiv sein. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich in dieser Zeit an den Verkehrsschildern orientieren. Die Vorfahrt an der Kreuzung ist eindeutig geregelt, die Umgehungsstraße ist die vorfahrtsberechtigte Trasse dort. Tagsüber, wenn mehr Verkehr herrscht, wird die Ampel weiterhin aktiv sein.

Von cj