Delitzsch

Noch weiß Lars-Uwe Freiberg nicht so recht, ob er sich auf das Rentnerleben freuen soll oder doch Wehmut vorherrscht. Immerhin hat er das Archiv der Stadt Delitzsch aufgebaut. „Ich habe quasi mit null Blatt angefangen“, sagt der 64-Jährige. Heute sind es Millionen Papiere.

Delitzscher hat Archiv aufgebaut

Ab 1996 hat Lars Freiberg das Stadtarchiv im Untergeschoss des Technischen Rathauses entwickelt. Manche seiner Kollegen nennen ihn gerne mal „Kellerkind“ oder „Kellerassel“. „Ich habe das nie als beleidigend empfunden“, sagt der Delitzscher. Im Gegenteil, er selbst ließ manche E-Mail mit „Liebe Grüße aus dem Keller“ enden. Nun wird ein neuer Archivar für Delitzsch gesucht, die Gespräche laufen in Kürze. Wenn alles klappt, wird Lars Freiberg seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger noch einarbeiten, bevor er Ende März offiziell aus seinem Kellerrefugium in den Ruhestand wechselt. „Ich bin aber darüber hinaus bereit, Hilfe zu leisten“, verspricht der Archivar, dass Ruhestand für ihn nicht „aus der Welt sein“ bedeutet. Ansonsten will sich der Delitzscher weiter mit der Ahnenforschung zu seiner Familie beschäftigen.

Ahnenforschung stark gefragt

Damit liegt der 64-Jährige sozusagen im Trend. Gerade in den letzten zehn Jahren sei Ahnen- und Familienforschung das große Thema im Archiv, die meisten Menschen fragen dazu nach. Die ersten zehn Jahre des Archiv-Bestehens dagegen ging es den Leuten vor allem um Bauakten. Privatleute genau wie Notare oder Rechtsanwälte fragen zu Familiendaten im Delitzscher Archiv nach. Teilweise kommen die Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet. Privatleuten hilft Lars Freiberg gerne, gibt auch Tipps, wie sie an die Ergründung ihrer Familienhistorie rangehen sollten. „Viele sind sehr dankbar“, berichtet der Archivar. Das sei auch der Part an seinem Beruf, der ihm am meisten Freude bereitet. Immer wieder lästig dagegen ist die Bürokratie, die immer weiter zunimmt und – Stichwort Datenschutzgrundverordnung – von ganz oben diktiert wird. Dabei hat Lars Freiberg eine ganz einfache Lösung in Sachen Datenschutz: Er fragt sich, wie er es fände, wenn man so mit seinen Daten umginge. Also greift er auch nur zu den Akten, die ihm zustehen und die er in die Hand nehmen muss. Lars Freiberg macht seine Arbeit und kein großes Aufheben darum.

Delitzsch bietet online neue Möglichkeiten

Die Arbeit ist in den vergangenen Jahren digitaler geworden. Ein Scanner sichert Akten elektronisch und seit das Stadtarchiv eine eigene Internetseite hat, können die Menschen auch online Ahnenforschung betreiben. Überflüssig macht die Digitalisierung „Kellerkinder“ wie Lars Freiberg aber nicht. Geschichte muss bewahrt werden und Menschen wie Lars Freiberg kümmern sich darum.

Von Christine Jacob