Delitzsch

Ansgar Schäfer schwitzt. Fast jede Bewegung seiner Darsteller macht der Regisseur mit, singt und klatscht, gibt Anweisungen, verteilt Lob und Kritik. Regie-Arbeit für ein Sommerstück ist nicht nur wegen der Temperaturen wie Hochleistungssport.

Premiere am 9. Juni

Immerhin drängt die Zeit, am 9. Juni ist Premiere von „Heartbreaker“ und das in zweierlei Hinsicht. Sommertheater ist man am Lober inzwischen gewöhnt, nun hat sich das Baff-Theater in Kooperation mit der Theaterakademie Sachsen erstmals an ein Sommermusical gewagt. Das 4. Semester spielt, singt und tanzt sich für „Heartbreaker“ durch eine Handlung mit einigen „Grease“-Momenten. Mindestens so schwungvoll und schmissig wie im legendären Film jedenfalls sind die Melodien und Momente, die von Teenieträumen, Party-Abenden, Romanzen und der großen Liebe erzählen. Zu lachen hat das Publikum da genug, obwohl sich manch einer vielleicht peinlich berührt an seine ersten Flirtversuche erinnert fühlen wird.

Premiere ist am 9. Juni um 20 Uhr im Oberen Bahnhof. Weitere Vorstellungen gibt es am 15. und 16. Juni um 20 Uhr im Tiergarten Delitzsch sowie am 22. Juni um 20 Uhr im Oberen Bahnhof. Karten unter info@theaterakademie.net, 0176 36717232 sowie in der Touri-Info.

Von Christine Jacob