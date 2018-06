Delitzsch

Jetzt mal ehrlich: So ein Teenagergör mit zweifelhaftem Modegeschmack, quäkender Stimme, wie auf Knopfdruck startender Hysterie oder unter Coolness versteckter Unfähigkeit im Umgang mit dem anderen Geschlecht waren wir doch alle mal. Im neuen Stück „Heartbreaker“, das am Samstagabend am und letztlich im Oberen Bahnhof Delitzsch Premiere feierte, geht es genau darum – jedoch nicht um den Teeanager-Wahnsinn als Lachnummer vorzuführen, sondern um in ihm und in schönen Erinnerungen zu schwelgen.

Erstmals haben sich Baff-Theater und Theaterakademie für ihre Kooperation ein Sommermusical vorgenommen. Alles dreht sich um die Samstagnacht im Club und die jungen Leute, die dort das Leben feiern. Es geht um Flirtversuche, erste Romanzen und Lieben, peinliche Momente und große Gefühle. Dass das Ensemble, Studenten des vierten Semesters an der Theaterakademie, sein Handwerk versteht, wurde zur Premiere vielseitig bewiesen. Die nämlich drohte ins Wasser zu fallen. Kaum 15 Minuten unter freiem Himmel gespielt, wie es sich nun einmal für lockerleichte Sommerstücke gehört, brachen Regen und Gewitter über Delitzsch herein. Abwarten, dass der Regen weiterzieht, nützte nichts und so wurde die Premiere nach drinnen verlegt, aus der elektronischen Musikbegleitung wurde handgemachte vom Klavier und ohne Pause für die Darsteller durchgespielt.

So oder so: Heartbreaker schafft es, dass der Zuschauer zwar ordentlich zu lachen hat über die Teenager und sich vielleicht manchmal peinlich berührt an seine eigene Jugend erinnert fühlt, er sich aber nie lustig macht über das Jungsein mit all seinen ungelenken Facetten. Je weiter die Teenagerzeit weg ist, desto häufiger unterstellt der Erwachsene jungen Leuten ja, sie hätten keine Ahnung von der Liebe und mehr. Dem Sommermusical gelingt es, ein Plädoyer für die großen Gefühle zu halten und zu belegen.

Weitere Vorstellungen gibt es am Freitag, 15. Juni und Samstag, 16. Juni jeweils um 20 Uhr im Tiergarten Delitzsch sowie am 22. Juni um 20 Uhr wieder im Oberen Bahnhof. Karten unter info@theaterakademie.net, 034202 36070 oder 0176 36717232 sowie in der Tourist-Info im Schloss.

Von Christine Jacob