Delitzsch

So eine kleine Raupe Nimmersatt ist nicht immer sympathisch und niedlich wie im Kinderbuch. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) warnt aktuell Gartenbesitzer vor der Ausbreitung des gefräßigen Buchsbaumzünslers. Massiv tritt er in diesem Jahr im Dresdner Elbtal auf. Auch in Delitzsch ist der Zünsler aktiv.

Seit 2013 wiederholt betroffen

Nicht nur private Gärten hat es dieses Jahr erwischt, erneut ist der voller Buchsbaumhecken gesetzte Garten am Barockschloss betroffen. Seit 2013 gab und gibt es jährlichen Befall im Barockgarten direkt am Delitzscher Wahrzeichen. Die fünf Zentimeter langen, gelbgrünen und aus Ostasien eingeschleppten Raupen fressen ausschließlich Blätter von Buchsbäumen. Ein massiver Befall kann zum Kahlfraß der ganzen Pflanzen führen. Neben den Raupen deuten Fraßspuren an Blättern, Reste von vertrocknetem Blattgewebe, Gespinste und grüne Kotkrümel auf einen Befall mit dem Buchsbaumzünsler hin. Solche Spuren zeigt der Barockgarten. Glück im Unglück: „Dieses Jahr ist der Befall nicht so schlimm und wir verzeichnen aktuell keinen akuten Befall“, so Pressesprecherin Nadine Fuchs. Die kleinen Gefräßigen haben sich derzeit schon verpuppt, im Gegensatz zu den vergangenen Jahren musste in dieser Saison kein Gift eingesetzt werden. Der Zerfall des Buchsbaums am Schloss ist trotz weniger Zünsler dennoch deutlich erkennbar, die Hecke wirkt nach fünf Jahren des wiederholten Befalls gerupft, weist kahle Stellen auf – wobei auch die massive Trockenheit ihren Teil beiträgt.

Raupen des Buchsbaumzünslers Quelle: dpa

Wer seine Buchs-Bestände erhalten will, muss den Zünsler frühzeitig erkennen und bekämpfen. Die Pflanzenschutzexperten des LfULG geben dazu entsprechende Hinweise: Von Einzelpflanzen können die Raupen abgelesen werden. Werden Gespinste mit Raupen abgeschnitten, müssen diese zur Abtötung der Raupen in einem geschlossenen, dunklen Müllsack in die Sonne gestellt und größere Mengen Schnittgut mit Raupen gehäckselt werden. In der Regel würden den Experten zufolge auch völlig kahl gefressene Büsche wieder austreiben und müssten so nicht gerodet werden, falls sich die Gartenbesitzer für Schutzmaßnahmen in den Folgejahren entscheiden. „Sonst wäre alle Mühe umsonst, denn der Buchsbaumzünsler kehrt zurück“, heißt es vom LfULG. Zur Bekämpfung im Haus- und Kleingarten gibt es im Fachhandel zugelassene Pflanzenschutzmittel.

Beratung möglich

Für Pflanzenschutzfragen im Bereich Haus- und Kleingarten steht die Sächsische Gartenakademie zur Verfügung. Die Beratung über das Gartentelefon 0351 2612 8080 erfolgt jeweils donnerstags von 14 bis 17 Uhr.

Von Christine Jacob