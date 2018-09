Delitzsch

Nicht unbedingt das beste Wetter, aber gute Laufbedingungen hatte sich der Schülerrat des Beruflichen Schulzentrums Delitzsch (BSZ) gestern für seinen Spendenlauf ausgesucht. Der Vorsitzende Adrian Schneider und seine Stellvertreterin Lara Ebert hatten die vergangnen Tage mit der Organisation der sportlichen Aktivität für den guten Zweck verbracht.

80 Läufer, davon hauptsächlich Schüler aber auch einige Lehrer, gingen auf dem Sportplatz des ESV Delitzsch am Werkstättenweg auf Rundenjagd. Unter dem Motto „Laufen, um Schulen zu bauen“ sollten so viele Sportler wie möglich Spenden erlaufen, um der Freiberger Schülerfirma Namaste Nepals-GmbH beim Bau von Schulen in Nepal zu helfen.

Pro Runde gab es zwischen 50 Cent und 5 Euro

Der Plan für Delitzsch: Firmenangehörige laufen für ihr Unternehmen und werden für einen im Vorfeld für jede Runde festgelegten Betrag gesponsert. Das Ziel: so viele Runden wie möglich laufen. Auch Schüler der Bildungsstätte sollten in dieser Art von Firmen begleitet werden. Der Schülerrat schrieb dazu über 40 Delitzscher Unternehmen an, erzählt Adrian Schneider. Rückmeldungen habe er aber nur wenige erhalten. Die Online-Weinhandlung von Rüdiger Kleinke sponserte drei Schüler, Kaufland und Harry-Brot steuerten immerhin kostenfrei die Versorgung mit Brötchen und Obst bei. Die restliche Unterstützung holten sich die Berufschüler bei ihren Ausbildungsbetrieben, bei Verwandten oder bei ihren Lehrern. Zwischen 50 Cent und 5 Euro kamen so pro Runde zusammen.

Die erlaufene Spendensumme wird noch ausgezählt und in der kommenden Woche auf der Internetseite des BSZ unter www.bsz-dz.de veröffentlicht.

Von Mathias Schönknecht