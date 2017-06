Putztag im Energie- und Gewerbepark Delitzsch. Die Solarmodule werden gebürstet, später auch gegen leistungsfähigere getauscht. Die Eigentümergestellschaft will erneut Millionen in dass Solarkraftwerk investieren, aber auch ein Landgut in Schenkenberg entwickeln. Vielleicht sogar mit professioneller Kaninchenzucht.