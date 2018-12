Delitzsch

Die speziell auf Kinder zugeschnittenen Angebote der Delitzsche Bibliothek „Alte Lateinschule“ waren dieses Jahr ein voller Erfolg. 256 Bücher wurden allein 2018 Kindern vorgestellt. Insgesamt 1300 Schüler erfreuten sich am kreativen Programm der Bibliothek. Die 59 Kinderveranstaltungen waren mit einem positiven Feedback der Besucher verbunden.

Kinderliteratur im Fokus

Mit der Reihe „Kilian – Kinderliteratur anders“ wurde ein Riesenerfolg bei den Grundschulen und Förderschulen erzielt. Das vielseitige Programm versprach mithilfe von musikalischen, literarischen und theatralischen Mitteln Abwechslung und weckte bei zahlreichen Kindern Lust am Lesen. Auch mit dem Projekt „Buchsommer Sachsen“, an dem die Stadtbibliothek dieses Jahr das erste Mal teilnahm, konnte die Leselust geweckt werden.

Zwei Gruppen konnten an der Veranstaltung „KlangHütte Dresden“ teilnehmen, die besonders positiv aufgenommen wurde. „Die Kinder haben ihre Fähigkeiten mit für sie neuen und interessanten Instrumenten unter Beweis gestellt“, so die Bibliotheksleiterin Anett Hacker. Auch auf Defizite der Schüler konnte individuell eingegangen werden. Die Besucherzahl dieses Projektes lag bei insgesamt 52 Kindern, die allesamt mit viel Spaß an ihre Aufgaben herantraten.

2019 Jubiläum

Aufgrund der positiven Resonanz plant die Stadtbibliothek im kommenden Jahr erneut an den erfolgreichen Projekten teilzunehmen. Da 2019 das zehnjährige Jubiläum am Standort nahe der Stadtkirche gefeiert wird, ist davon auszugehen, dass es ein ereignisreiches Jahr wird. Neben den zwei Lesenächten plant die Bibliothek außerdem, weiterhin an der guten Zusammenarbeit mit der neuen evangelischen Grundschule „Peter & Paul“ festzuhalten.

Von Vanessa Reichelt