Delitzsch

Bis zum Ende des Monats soll die Delitzscher Bürger-Energie-Genossenschaft (DBEG) nicht allein Mitglieder, sondern auch eigene Anlagen haben. Dann werden sie vom Errichter, den Stadtwerken Delitzsch, (SW) an die Genossenschaft übergeben.

Sonnenstrom vom Kita-Dach

Dafür wurden im vergangenen Jahr die Dächer der Grundschule Rosenweg sowie der Kitas Bummi, Sonnenland und Freundschaft, die unterschiedliche Träger betreiben, mit den Solarstrom-Paneelen besetzt. Außerdem wird die Genossenschaft die Anlage auf der Sporthalle der Grundschule Delitzsch-Ost von den Stadtwerken erwerben. „Sie ist im März 2018 in Betrieb genommen worden und wird zum 1. Januar 2019 an die Genossenschaft veräußert“, erläutert Robert Greb, Geschäftsführer bei den Stadtwerken.

Mit dem Genossenschaftsprojekt wird Regionalität gelebt, die Umwelt gefördert und natürlich auch für die Genossenschaftsmitglieder eine gewisse Rendite erwirtschaftet. Jedes Mitglied hat eine Stimme, egal wie viele Anteile das Mitglied besitzt. Die Mindesteinlage war mit 250 Euro angesetzt.

Verbrauch vor Ort

Die Einspeisung des aus Sonnenkraft gewonnenen Stroms ins Netz ist zwar nach der Änderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes nicht mehr so ertragreich wie einst. Trotzdem wird das Ganze wirtschaftlich, weil zum einen die Anlagen nicht mehr so teuer sind. Zum anderen kann der Strom in den Objekten, auf deren Dächern er erzeugt wird, verbraucht werden. Damit ergeben sich für die Genossenschaft Einnahmen und für die Verbraucher niedrigere Stromkosten.

Langer Atem

Vor acht Jahren war ein erster Genossenschaftsanlauf gescheitert. Auch im vorigen Jahr hatte es anfangs nur 14 Gründungsmitglieder gegeben. Darunter waren neben den SWD die Stadt- und Wohnungsgenossenschaft Delitzsch, die allein Anteile im Wert von 75 000 Euro halten. Doch nach einem erneuten Aufruf war die Sache in Schwung gekommen.

Die DBEG hat jetzt circa 60 Mitglieder.

Von Heike Liesaus