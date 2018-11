Delitzsch

Die CDU Delitzsch geht an die Überarbeitung der Delitzscher Ortseingänge. Die CDU-Fraktion bringt dazu einen Beschlussantrag in den Stadtrat ein, der die Gestaltung von „Partnerschaftsschildern“ an den Ortseingängen vorsieht.

Zeichen der Verbundenheit zur USH

Die Schilder, die zum Beispiel auf Partnerkommunen wie Friedrichshafen hinweisen, sind weiß und stehen etwas hinter den gelben Ortseingangsschildern. Als Zeichen der Verbundenheit mit der Unteroffizierschule des Heeres (USH) soll laut Antrag der CDU an diesen Partnerschaftsschildern das Schild der Stadt Delitzsch durch ein Schild ersetzt werden, das auf die Patenschaft mit der USH hinweist. Die USH-Ausbildung durchlaufen mehrere Tausend Soldaten im Jahr. „Damit ist die USH nicht nur einer der größten Arbeitgeber in der Stadt, sondern auch ein wichtiger Multiplikator sowie Standort- und Wirtschaftsfaktor“, so CDU-Fraktionschef Mathias Plath. „Um die Bindung der Soldaten an ihre Garnisonsstadt Delitzsch zu festigen und das freundschaftliche Miteinander weiter zu fördern, wird daher das Bekenntnis zur existierenden Patenschaft mit der USH in Form der Aufnahme auf den Osteingangsschildern für Partnerschaften empfohlen“, so der Beschlussantrag.

Andere wollen auch Änderung

Auch die Freien Wähler wollen per Antrag die Ortseingänge umgestalten. Sie fordern, dass Delitzsch mit gelben Schleifen Solidarität mit Soldaten zeigt. Wenig später griff die SPD diesen Vorschlag auf und ergänzt ihn um den Ölzweig als universelles Zeichen des Friedens.

Von Christine Jacob