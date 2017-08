Delitzscher Chemiebetrieb investierte seit 1993 15 Millionen Euro

Angefangen hat die Firmengeschichte 1817 in der Apotheke „Zum weißen Adler“ in Delitzsch. Die Idee der selektiven und gezielten Schädlingsbekämpfung entstand dort und ist noch heute der zentrale Bereich des Unternehmens. Seit 1993 wurden in den Standort in der Dübener Straße 15 Millionen Euro investiert.Schädlingsbekämpfungsmittel werden fast weltweit geliefert.