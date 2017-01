DELITZSCH. Pflegeheim, Seniorenwohnungen, betreutes Wohnen, der Küchenbetrieb, das Trauercafé, Beratungen, dazu immer wieder Veranstaltungen wie Konzerte. Das Angebot der St.Georg-Stiftung in der Halleschen Straße 44 von Delitzsch ist groß. Mit der Diakonie wird zudem eine Sozialstation betrieben. Man gehört zusammen, hat eine Aufgabe – Wohlfahrt in jeder Hinsicht. Diakonie in Delitzsch heißt: Jugendmigrationsdienst, Flüchtlingssozialarbeit, Kindertagesstätten, Sozialdienste und vieles mehr. Künftig rückt man noch näher zusammen. Denn um alles muss sich jemand federführend kümmern. Mit dem neuen Jahr wird das Diakonische Werk Delitzsch/Eilenburg und damit die Diakonie in Delitzsch neu aufgestellt, mit Auswirkungen auf die Stiftung in der Halleschen Straße. Und es kommt zum Umzug.

Tobias Münscher-Paulig wird neuer Geschäftsführer des Diakonischen Werks und folgt damit Thomas Rauer, der in wenigen Monaten in Rente gehen wird. Der Fusionsgedanke ist vorerst kein Thema und Schnellschüsse soll es nicht geben, in Torgau/Oschatz wird Gernot Dörfel Führungskraft. Seit fast einem Jahrzehnt ist Münscher-Paulig schon für die Stiftung St. Georg als Heimleiter tätig, seit Mai 2015 zeichnet er bei der Diakonie für die Bereichsleitung in der Altenhilfe verantwortlich. Und nun ist er Chef vom Ganzen. Es heißt umzustrukturieren: Die Heimleitung in der Halleschen Straße übernimmt Rainer Lenz. Er kennt das Haus bestens. Der heute 52-Jährige hat 1992 seine Umschulung dort begonnen, wurde übernommen und stieg 1997 zum Pflegedienstleiter auf. Mit der Umstrukturierung wird Kapazität für eine Stelle mehr in der Verwaltung geschaffen. „Wir können jetzt noch effektiver und effizienter arbeiten“, ist Rainer Lenz überzeugt. Die Zusammenarbeit der Stiftung unter ihrem Dach mit der Diakonie wird intensiviert.

Neue Angebote in Delitzsch geplant

Der 45-jährige Tobias Münscher-Paulig will derweil die Diakonie im Kreis und in der Stadt weiterentwickeln. Es geht unter anderem darum, das Profil zu schärfen und den Wohlfahrtsverband weiter in die Öffentlichkeit und das Bewusstsein zu rücken. Im Kosebruchweg soll in Kürze ein neues Angebot in der Tagespflege für Senioren starten. In der Stauffenbergstraße im Delitzscher Norden kann ab Herbst ein weiteres Wohnangebot für Pflegebedürftige starten. In wenigen Wochen zieht bereits die Geschäftsstelle der Diakonie von der Schloßstraße an den Delitzscher Markt, hat dort deutlich mehr Platz – und ist an präsenterer Stelle im Stadtbild vertreten.

Die Diakonie in Delitzsch übernimmt auch politische Verantwortung. Jugendmigrationsdienst und Flüchtlingssozialarbeit seien Bereiche, in denen künftig das Augenmerk liegen müsse, ist Tobias Münscher-Paulig überzeugt. Die Diakonie sei bereits gut aufgestellt, aber auch offen für neue Projekte und bereit, noch mehr Angebote zu schaffen, die die Integration konkret voranbringen.

Der Familienvater ist zudem bestrebt, die Anzahl der Diakonie-Kitas in Delitzsch bei zwei zu halten. Die Kita Regenbogen soll 2019 wegen des Sanierungsstaus geschlossen werden, Stadtverwaltung und Stadtrat haben sich darauf geeinigt. Der neue alte Chef ist gegen eine Verteilung der Kinder auf neue Träger.

Von Christine Jacob