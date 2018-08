Delitzsch

Es ist eine äußerst unangenehme Geschichte, die kürzlich der Delitzscher Rentnerin Inge B.* widerfahren ist. Die Seniorin war dieser Tage mit ihrem Mann im Netto-Markt in der Securiusstraße einkaufen, um die 80 Euro ließ das Ehepaar in dem Markt. Als die Delitzscherin darum bat, mal auf die Toilette des Marktes gehen zu dürfen, hat man ihr das verwehrt.

Aufgrund ihrer Darmerkrankung ist die Frau bereits seit mehr als 30 Jahren in Rente. Ihr Anliegen an diesem Vormittag Ende letzter Woche sei wirklich dringend gewesen, schildert die Dame, die Folgen des verwehrten Toilettengangs dann äußerst unschön. Inge B. ist noch Tage später wütend und aufgebracht wegen dieser Sache.

Entschuldigung vom Unternehmen

Bei Netto entschuldigt man sich für die Unannehmlichkeiten, die Inge B. hatte. Ihren Unmut kann man nachvollziehen. Allerdings haben die Filial-Mitarbeiter grundsätzlich korrekt reagiert: „Im Rahmen unserer internen Vorgaben sowie unter Beachtung der sehr strengen, gesetzlich vorgeschriebenen Hygienevorschriften, die wir jederzeit für unsere Kunden einhalten, ist es nicht erlaubt, dass Kunden die Personalräume betreten und die Personaltoiletten benutzen“, teilt die Firmenzentrale auf Anfrage mit. Darüber hinaus verpflichtet der Gesetzgeber Lebensmittel-Discounter nicht, Kundentoiletten bereit zu stellen. In ganz besonderen Ausnahmesituationen – wie zum Beispiel bei Schwangeren und Müttern mit Kleinkindern – dürfen die Mitarbeiter des Discounters von dieser Vorgabe abweichen. Einen solchen Ausnahmefall scheinen sie bei Inge B. nicht erkannt zu haben. „Hierbei stehen unsere Mitarbeiter stets vor der Entscheidung, wann eine solche Ausnahme vorgenommen wird. Wir werden die Filial-Mitarbeiter diesbezüglich noch einmal sensibilisieren“, so die Mitteilung weiter. Die Kollegen vor Ort seien bereit, sich bei der Kundin für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Die LVZ hat den Kontakt hergestellt. Netto hat sich entsprechend bei der Seniorin gemeldet. *Name gekürzt

Von Christine Jacob