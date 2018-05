Ulrike Scholz hörte am Abend Hilferufe, die aus unmittelbarer Nähe kommen mussten und informierte die Polizei. Die Beamten und der Rettungsdienst fanden den verletzten Nachbarn in seinem Garten. Ohne dieses aufmerksame Verhalten wäre der Mann in eine missliche Situation geraten. Der Delitzscher Polizeichef bedankt sich bei ihr und bitte um Nachahmer.