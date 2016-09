DELITZSCH. Folgenreicher Unfall am Montag gegen 10.15 Uhr in der Eisenbahnstraße in Delitzsch: Gegenüber der Ein- und Ausfahrt zu einer Drogeriemarktfiliale ist ein VW Crafter in einen Imbiss-Wagen am Straßenrand gefahren. Die genaue Unfallursache wird zur Stunde noch durch die Polizei geklärt.

Die Beteiligten hatten nach ersten LVZ-Informationen Glück. Es blieb bei leichten Verletzungen bei zwei Mitarbeitern des Dönerstandes. Die Männer wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr Delitzsch war ebenfalls im Einsatz, kümmerte sich unter anderem um die ausgelaufenen Betriebsstoffe des Kleinlasters.

Allerdings verschärfte der Unfall die ohnehin angespannte Verkehrslage an den Bahnhofspromenaden. Während des Einsatzes musste die Straße verengt werden. Schon wenige Minuten nach dem Unfall kam es im Kreisverkehr am Unteren Bahnhof zu einem Auffahrunfall. Die Eisenbahnstraße ist gerade wegen der vielen Straßenbaustellen in Delitzsch besonders stark frequentiert.

Von Christine Jacob