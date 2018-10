Delitzsch

Nach dem schweren Vandalismus-Schaden auf dem Spielplatz am Halleschen Turm in Delitzsch sind einige Eltern entsetzt. Unter anderem hatte es dort in den vergangenen Wochen Attacken auf Wippe, Kletterseil und Co. gegeben, weshalb die Verwaltung aus Sicherheitsgründen einige der Geräte zunächst abmontieren muss. Rutsche und Klettergerüst, Schaukel und anderes stehen vorerst aber weiter zur Verfügung – vorausgesetzt Vandalismus bleibt aus.

Bürgerinitiative Menschenskinder verärgert über Vandalismus

Die Bürgerinitiative (BI) Menschenskinder zeigte sich ebenfalls entsetzt über die Attacken. „Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Stadt kinderfreundlicher wird. Leider arbeitet ihr gegen uns!“, schreibt die BI auf Facebook. Adressiert ist der Appell an die Vandalen.

Täter haben Zerstörungswut ausgelebt

Es sei unverständlich, warum Zerstörungswut ausgelebt werde. „Spielgeräte auf Spielplätzen sind für Kinder gemacht. Wenn Ihr nun mit brachialer Gewalt dagegen vorgeht, werden diese Geräte zerstört. Das kostet Geld. Geld, welches die Stadt nicht in die Kinder und Jugendlichen investieren kann, also eventuell Geld, welches Euch am Ende fehlt“, appelliert die BI an die Vernunft.

Ob ihr weiterer Wunsch in Erfüllung geht, darf angesichts der Vandalismuslage bezweifelt werden: „Wenn Euch im Rausch der Überheblichkeit ein Missgeschick passiert und Ihr ein Gerät zerstört, dann habt doch bitte auch den Mut Euch, zu stellen und einzugestehen, dass Ihr Mist gebaut habt.“

Von Christine Jacob