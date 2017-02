DELITZSCH. Braucht Delitzsch zu den drei bestehenden noch eine Grundschule? Ja, auf jeden Fall, finden einige Eltern. Denn für sie gibt es mehr als den landläufig bekannten Frontalunterricht. Es gibt andere Konzepte als die konventionelle Pädagogik. Es gibt individuellere Förderung für kleine Menschen. Es gibt die Möglichkeit, einem Kind mehr zu geben als es vielleicht in vielen Schulen schon passiert. Es gibt jahrgangs- und fächerübergreifendes Lernen. Unter dieser Devise arbeitet in Delitzsch eine Elterninitiative an einer ganz neuen Grundschule für Delitzsch.

Initiative hat viele Unterstützer

Bislang sind es drei Elternpaare, die aktiv an dieser neuen Schule arbeiten. Und etliche Unterstützer beziehungsweise Interessenten kommen hinzu. „Wir wollen eine Ergänzung zum konventionellen Schulangebot bieten“, erklärt Jörg Topfstedt von der Elterninitiative. Erst seit drei Monaten gibt es das Team, doch die Arbeit schreitet voran. So wird bereits nach einem pädagogischen Konzept gesucht, informierte kürzlich Cosima Müller vom Montessori-Landesverband Sachsen über die Idee des „Dem Leben helfen“, das die Pädagogin Maria Montessori der ganzen Welt gebracht hat. Viele Eltern kamen zusammen, um sich über diese Idee und die Gründungsphase einer potenziellen Grundschule zu informieren. Gut so, findet Jörg Topfstedt: „Wir möchten für unser Anliegen werben und unbedingt noch einige Mitstreiter für unsere Sache finden.“ Ob es aber tatsächlich das Montessori-Konzept wird, steht laut Elterninitiative noch nicht fest. Die Konzeptfindung läuft und soll in den kommenden Monaten von weiteren öffentlichen Veranstaltungen gestützt werden, die offen für Interessierte sind.

Evangelische Trägerschaft

Fest steht dagegen schon, dass die Schule unter evangelischer Trägerschaft stehen soll. Von Schulstiftungen können dann auch Gelder fließen, die den Start einer neuen Grundschule unterstützen und fördern. So wird die dreijährige Phase bis zur staatlichen Anerkennung gemeistert und dann fließen öffentliche Gelder für den neuen Schulbetrieb. In Zwochau gibt es bereits die Sankt Martin Grundschule pro Montessori, die anerkannt ist. Auch in Bad Düben und Eilenburg existieren alternative Schulangebote. Eine evangelische Grundschule in Delitzsch könne nicht nur eine Ergänzung, sondern auch eine Bereicherung zum klassischen Bildungsbetrieb sein, betont die Elterninitiative. Die Eltern hoffen, dass ihre Kinder individuellere Förderung erhalten können und Themen wie Mobbing, das es heute auch schon bei den Jüngsten gibt, in einer anderen Schulform besser vermieden werden können.

Standort gefunden

Als Standort wird das Gebäude in der Schulstraße 23 in Delitzsch favorisiert, um den Start zum Schuljahr 2018/19 zu gewährleisten. Dort hat derzeit noch die Regionale Initiative Delitzsch ihren Sitz, der Kultur- und Bildungsverein befindet sich bekanntlich aber in der Auflösung und wird das Gebäude dieses Jahr verlassen. Jahrelang war dort bereits eine Schule, vieles ist bereits gut geeignet und würde einen guten Start ermöglichen.

Wer Interesse an der Elterninitiative hat, kann sich unter ev-schule-dz@gmx.de melden.

Von Christine Jacob