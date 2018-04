Delitzsch

Wo, wenn nicht hier? Delitzsch ist Geburtsstätte der Genossenschaftsidee, ausgezeichnet dafür und als energieeffiziente Stadt obendrein eine der sonnenreichsten Kommunen in Sachsen. Die Gründung einer Energiegenossenschaft lag also nahe, seit vergangenem Jahr gibt es sie. Nun aber braucht es Mitglieder.

14 Gründer reichen nicht

Um die Sache überhaupt zum Laufen zu bringen, haben sich 14 Gründungsmitglieder, darunter die Stadt, die Stadtwerke und die Wohnungsgesellschaft, zusammengetan und einen Aufsichtsrat und Vorstand gewählt. Die „Bürger-Energie-Genossenschaft“ will auf kommunalen Dächern Fotovoltaikanlagen installieren und den erzeugten Strom dort gleich vor Ort verbrauchen. Der überschüssige Strom wird in das Netz der Stadtwerke eingespeist. Die Dächer der Kindertagesstätten Bummi, Freundschaft, Sonnenland und der Grundschule am Rosenweg sind zunächst angedacht. „Solche Standorte sind eine ganz bewusste Entscheidung“, erklärt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Fotovoltaik soll nicht auf der grünen Wiese Flächen versiegeln, sondern bestehende Objekte nutzen. Zudem könne es kleine Synergieeffekte auch für den Unterricht geben. Allerdings würde der Bau der genannten Solar-Flächen etwa 560 000 Euro kosten, etwa 160 000 Euro müssten aus Mitgliedsbeiträgen kommen und der Rest könnte über Banken finanziert werden. Die bisherigen Gründungsmitglieder können noch Euros einbringen, maximal 90 000 Euro Einlagen stünden zur Verfügung – das allerdings würde dennoch nicht reichen, alle vier Projekte gleich umzusetzen. 160 bis 200 Anteile zum Wert von je 250 Euro werden so nach aktuellem Stand noch benötigt. Den Bürgern winken dafür gute Rendite.

Infopaket steht zur Verfügung

Wer Interesse hat, einen oder mehrere solcher Anteile zu erhalten, kann sich bei den Stadtwerken melden. Auf der Seite www.delitzsch.de ist unter der Rubrik „Energieeffiziente Stadt“ und dann weiter zu „Energiegenossenschaft“ ein Infopaket zusammengestellt. Ein eigener Internetauftritt für die Genossenschaft wird gerade erarbeitet.

Von Christine Jacob