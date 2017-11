Delitzscher Feuerwehr durch parkende Autos behindert

Delitzsch. Die zu eng zugeparkten Straßen der Delitzscher Altstadt haben am Mittwochmorgen das Morgengrauen für die Kameraden der Delitzscher Feuerwehr bedeutet. Sie wurden um 5.40 Uhr wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage in das Altenpflegeheim am Pfortenplatz alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Betriebsstörung in einem Aufzug der Auslöser war. Schon der Weg zum Seniorenheim wurde zum Geschicklichkeitsspiel für die Maschinisten der Löschfahrzeuge, die auch nicht größer als ein Lkw sind. Richtig bitter allerdings wurde der Rückweg.

Ritterstraße dicht

Die Ritterstraße in Delitzsch war erneut auf beiden Seiten so eng zugeparkt, dass die Kameraden sich nur noch damit behelfen konnten, dass sie Seitenspiegel von etlichen parkenden Autos einklappten und die Maschinisten am Steuer der Löschfahrzeuge einwiesen. Im Ernstfall, wenn diese Straße dann nicht im gedrosselten Tempo zu fahren wäre, schlicht undenkbar. „Vor allem auf Höhe der Spielothek fielen Transporter auf, die weit in den Verkehrsraum ragten“, schildert der Delitzscher Wehrleiter Andreas Pradel, der an diesem Morgen zugleich die Einsatzleitung inne hatte. Selbst er in seinem sogenannten Kommandowagen, ein Ford Kuga, hatte an dieser Stelle Probleme bei der Durchfahrt.

Es passierte nicht zum ersten Mal und es betrifft nicht nur die Delitzscher Kameraden. Fakt ist nach Auskunft des Delitzscher Ordnungsamtes: Gerichte und Gerichtsentscheide gehen von der definierten Restdurchfahrtsbreite von 3,05 Meter für eine Straße aus. In den Altstadt, wo ohnehin an vielen Stellen Parkplatznot herrscht, kann die durch ungeschicktes Parken schnell unterschritten sein.

Sachbeschädigung erlaubt

In der Loberstadt bereitet insbesondere die Altstadt Sorgen, in der Mauergasse werden jährlich um die 100 Parkverstöße nach diesen Kriterien festgestellt. Aber auch die Angerstraße und einige Straßen im Delitzscher Osten fallen regelmäßig negativ auf. Übrigens: Im Ernstfall darf ein Maschinist der Feuerwehr auch „Handlungen vornehmen, die dazu geeignet sind, Schaden abzuwehren“. Soweit vertretbar, darf ein Maschinist also die Sachbeschädigung an einem abgeparkten Auto in Kauf nehmen, um an anderer Stelle Schaden abzuwehren.

Von Christine Jacob