Was und wie wird im Delitzscher RailMaint-Werk gearbeitet? Angehörige von Mitarbeitern nutzten das Angebot, um sich das Bahnwerk einmal anzusehen. So strömten 350 Besucher durch den Werkseingang an der Karl-Marx-Straße. „Darunter waren auch viele Kinder und Enkelkinder“, hat Silke Schneider vom Management beobachtet. Immerhin waren da jede Menge Maschinen, zum Beispiel auch die beeindruckende Radsatzpresse, in Aktion zu bewundern: Mit dieser Maschine werden die schweren Bahn-Räder von den Achsen beziehungsweise Wellen gepresst. RailMaint sorgt für die Wartung und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen. Hier werden auch Personenzüge mit neuer Innenausstattung versehen.

Spannendes entdeckt

Die Gäste konnten futuristische Design-Entwürfe bestaunen. An anderen Stellen ging’s auf andere Art außergewöhnlich zu: Da hatte ein DJ seine Anlage auf der Schiebebühne aufgebaut, um für Musik zu sorgen. Roland Ziesmann, der Kantinenbetreiber, servierte Soljanka, Nudeln mit Tomatensoße und kühle Getränke mal nicht im Speisesaal, sondern in der Werkshalle, wo Bierzeltgarnituren aufgebaut waren. Dort stand sogar eine Hüpfburg, die rege genutzt wurde. Da war Abkühlung willkommen. Auch die Aktion der Freiwilligen Feuerwehr Delitzsch begeisterte: Denn die zeigte draußen, wie im Notfall gelöscht werden kann.

Von Heike Liesaus