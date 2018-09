Delitzsch

Klimmzüge halten fit: Uwe Meißner, Schwimmmeister im Delitzscher Freibad, ist 59 Jahre alt und kann einigen jungen Leuten locker was vorturnen, wenn er immer wieder lässig sein Kinn über das Metall reckt. Im neuen Fitnessparcours an der Blücherstraße hat der Sport-Allrounder eine neue Trainingsheimat gefunden. „Es ist eine tolle Idee, auf den Kanaren zum Beispiel wird so etwas in ähnlicher Form angeboten und genutzt“, lobt er den Parcours, der immer wieder in die Kritik geraten war, weil Spielgeräte abmontiert wurden und die neuen Fitnessgeräte schon erste Roststellen aufweisen. Leider habe der Parcours aus insgesamt fünf multifunktionalen Geräten noch wenig Zuspruch von Nutzern, bedauert Uwe Meißner.

Auf dem Weg von und zur Arbeit macht der 59-Jährige seine Stopps und ein paar Übungen. „Ich gebe aber auch zu, dass ich mich nicht mit allen Herausforderungen anfreunden kann“, sagt der Schwimmmeister und verzichtet auf einige der vorgeschlagenen Übungen. Diese sind auf kleinen Plaketten jeweils am Gerät angebracht, wer mit seinem Smartphone die zugehörigen QR-Codes scannt, gelangt auch zu Übungsvideos im Internet.

Von Christine Jacob