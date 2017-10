Delitzscher Frauen packen Päckchen für bedürftige Kinder

Delitzsch. Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten?! Nein, eben nicht. Da bleibt noch Zeit, Geschenke zu packen. Für Katja Pirzkall läuft diese Frist seit Jahren schon Mitte November ab. Die Delitzscherin engagiert sich seit Langem für die Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ und packt „Geschenke der Hoffnung“ für bedürftige Kinder im Ausland. Dieses Jahr wollte sie das größer aufziehen.

Delitzscher Tagesmütter mischen mit

„Jeder kann da mitmachen, keiner sollte Scheu haben, dass er die Bastelei nicht hinbekommt“, betont die Tagesmutter. Erst hat sie ihre beiden Töchter (11 und 15 Jahre alt) überzeugt, Jahr für Jahr mitzubasteln und teilweise das Taschengeld zu spenden – jetzt trommelte die 42-Jährige zur großen Packparty. Ein Dutzend Frauen rund um die Interessengemeinschaft der Delitzscher Tagesmütter folgte der Einladung. Viele hätten zwar schon von der Aktion gehört, die es immerhin seit Anfang der 1990er-Jahre gibt, aber genauso viele seien auch unsicher. Ganz ohne ist das Dekorieren eines Schuhkartons nicht. „Beim Bekleben gilt: viel hilft viel, dann haftet alles“, so Pirzkall. „Ganz wichtig ist aber, das Paket nicht zu verkleben, sondern einen Gummi drum herum zu machen.“ Der Zoll öffnet die Kartons zwecks Kontrolle und so bleibt das Paket ein schönes Geschenk und muss nicht zerfetzt werden. Der fertige Schuhkarton wiederum wird mit Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse 2 bis 4, 5 bis 9 oder 10 bis 14 Jahre gefüllt. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. „Man sollte darauf achten, dass die Süßigkeiten lange genug haltbar sind“, rät Katja Pirzkall. Für das Päckchen ist zudem eine Spende von acht Euro erforderlich, die unter anderem hilft, den Transport in Länder wie Bulgarien, Rumänien, die Mongolei oder die Ukraine abzusichern. „Ich hoffe, dass sich noch mehr Menschen beteiligen, wenn sie wissen, wie einfach das alles eigentlich ist“, so die 42-Jährige.

In Delitzsch kann man fertige Pakete bis 15. November im Ideenladen Schneeweißchen und Rosenrot in der Richard-Wagner-Straße, beim Mobilen Pflegedienst Silvia Haake in der Bitterfelder Straße und in der Neuapostolischen Kirche abgeben. Infos unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org

Von Christine Jacob