Delitzscher Freibad öffnet 2018 wieder im Mai

DELITZSCH. Die Zeit der für viele zu kurzen Saison im Delitzscher Freibad scheint vorbei. Die Einrichtung soll im kommenden Jahr auch wieder im Mai eröffnen und nicht erst vier Wochen später. In den Vorjahren war aufgrund des Spardrucks bereits Ende August Schluss und Saisonstart erst im Juni. Zudem war wegen großer Reparaturarbeiten die Saison insgesamt oft in Frage gestellt worden. Der Saisonstart im Jahre 2018 wird dann wieder wie gewohnt für Mitte Mai, genauer für Dienstag, den 15. Mai, geplant. Das Bad soll rund vier Monate offen sein. In diesem Jahr endet die Freibadsaison am 15. September. Geöffnet ist aktuell Dienstag bis Sonntag jeweils in der Zeit von 10 bis 20 Uhr. Montags bleibt das Bad aus personellen Gründen allerdings geschlossen – auch in dieser Saison gibt es nicht genug Rettungsschwimmer, um die Elberitzmühle sieben Tage pro Woche geöffnet zu halten.

Von cj