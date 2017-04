Delitzsch. In diesem Jahr startet in Delitzsch die Freibadsaison am 16. Mai. Allerdings müssen sich Badegäste auf Einschränkungen gefasst machen. Wie die Stadtverwaltung informiert, zögern sich die Bauarbeiten am Nichtschwimmerbecken hin, denn die bei den Reparaturen festgestellten Schäden sind größer als erwartet. „Nach dem Winter ist bei einer abschnittsweisen Beprobung der Umrandung eine starke Beschädigung festgestellt worden. Teilweise hat sich das Material zu Sand aufgelöst“, berichtet Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Als Ursachen nennt er Frost und Alterserscheinungen. Deshalb muss der komplette Beckenumlauf erneuert werden. 14 Kubikmeter Bauschutt sind entfernt worden. Die Höhe der Schäden ist auf mehr als 50 000 Euro geschätzt worden. „Eine solch teure Reparaturleistung muss ausgeschrieben werden“, sagt der Oberbürgermeister, was jetzt zeitnah erfolgen soll.

Warten auf besseres Wetter für Farbanstrich

Das hat zur Folge, dass sich der Saisonstart für den Nichtschimmerbereich auf unbestimmte Zeit verschiebt und die Reparaturarbeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit während des Badebetriebes ausgeführt werden müssen. Zurzeit wartet Schwimmmeister Uwe Meißner auf besseres Wetter, denn das Nichtschwimmerbecken benötigt auch einen neuen, dreischichtigen Farbanstrich. Außerdem müssen defekte Fliesen ausgetauscht werden. Am Schwimmbecken läuft die Vorbereitung planmäßig. Dieser Tage wird das Wasser abgelassen und das Becken gereinigt.

Wie schon im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung Probleme, ausreichend Personal für das Freibad zu finden. Deshalb wird es wie schon 2016 montags einen Schließtag geben, sodass das Bad in der Saison von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet ist. Diese Verfahrensweise habe sich voriges Jahr bewährt, sagt Wilde. Die Arbeitsverträge für die entsprechenden Mitarbeiter habe er jetzt unterschrieben. Demzufolge kommen neben Schwimmmeister Uwe Meißner zwei Rettungsschwimmer mit 40 beziehungsweise 30 Stunden je Woche, zwei Kassierer (jeweils 30 Stunden) und vier Rettungsschwimmer als geringfügig Beschäftigte zum Einsatz.

Vier Wochen längerer Badespaß

In diesem Jahr endet die Saison am 15. September. Sie ist damit um vier Wochen länger als im Vorjahr. Seinerzeit hatte sich der Stadtrat aus Gründen der Haushaltskonsolidierung für eine verkürzte Saison entschieden, um Kosten für Personal und Wasserhaltung einzusparen.

Laut Wilde will die Stadt das Bad für die nächsten drei bis vier Jahre erhalten, bevor dann eventuell andere Pläne reifen. „Deshalb lassen wir jetzt auch die erforderlichen Reparaturen ausführen“, so der Oberbürgermeister.

Von Thomas Steingen