Delitzsch. Das Anbaden im Delitzscher Freibad ist geglückt: Die ersten acht Gäste standen schon vor der Tür, da waren es noch fünf Minuten bis zur offiziellen Eröffnung. Die meisten der Dauerschwimmer sind um die 70. Sie kennen sich, schätzen sich, bestellen liebe Grüße von denen, die nicht dabei sein können. Und man freute sich, Schwimmmeister Uwe Meißner begrüßen zu können – für jeden einzelnen gab es einen Handschlag zum Start in die Delitzscher Freibadsaison 2017. Frische 17 Grad hatte das Wasser im Schwimmerbecken, die ersten wagten es trotzdem. Uwe Meißner hatte am 1. Mai mit dem Befüllen begonnen, immerhin galt es, nicht nur 2500 Kubikmeter Nass ins Becken zu bringen, sondern die auch ein bisschen warm zu bekommen und hinsichtlich pH-Wert und Co. ordentlich zu gestalten. Dabei ist die Elberitzmühle deutlich in die Jahre gekommen.

Reparaturen laufen

Ein Bauzaun gehört jetzt ebenso zum Bild wie die auf Bänken ausgelegten Handtücher. Diese Saison startet mit Einschränkungen – das Nichtschwimmerbecken ist ohne Wasser und wird repariert, die Beckenumrandung ist hinüber. Die Baufirma untersucht gerade den Beton. Und weil es auch in diesem Jahr Probleme gab, ausreichend Personal für das Freibad zu finden, bleibt es beim wöchentlichen Schließtag am Montag. Das Delitzscher Freibad hat in der Saison von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Badespaß endet offiziell am 15. September. Die, die am Dienstag schon anbadeten, haben ihr Kommen für das Abbaden bereits zugesagt.

Zwischenfall in der Schließzeit



Am Dienstag kam es dann abends zu einem geringen Austritt von Chlorgas und einem Feuerwehreinsatz. Nun wird kurzfristig entschieden, ob das Bad am Mittwoch morgens pünktlich öffnet. Erst muss eine Fachfirma die Freigabe erteilen.

Von Christine Jacob