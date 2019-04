Delitzsch

Erneuerungen im Schulze-Delitzsch-Haus: Das Erdgeschoss im Deutschen Genossenschaftsmuseum bekommt ab Ende Mai die lang geplante Modernisierung. In den vergangenen Jahren konnte die Herman-Schule-Delitzsch-Gesellschaft, die sich um die Würdigung des Lebenswerkes des Genossenschaftserfinders kümmert, genug Spenden sammeln. Immerhin nahm die Unesco die Genossenschaftsidee 2017 auf der Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf. Damit soll auch das Museum neue Funktionen übernehmen können.

Museum schließt für drei Wochen

Vom 27. Mai bis 14. Juni wird die untere Etage des Hauses in der Kreuzgasse renoviert. Das heißt: In dieser Zeit sollen die staubverursachenden Arbeiten laufen. Und das Museum wird deshalb für den Besucherverkehr geschlossen. Weiteres kann dann bereits wieder bei Museumsbetrieb im Obergeschoss laufen. Ein Leipziger Büro übernimmt die Gestaltung nach den Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten. Das Konzept sieht zum einen modernisierten Veranstaltungsraum vor. Mit Hilfe eines großformatigen Bildschirms ist er multimedial bespielbar und zudem die weltweite Genossenschaftsbewegung darzustellen. Dort können künftig Abendveranstaltungen und Vorträge stattfinden. Der kleinere Raum widmet sich dem Blick auf die historische Persönlichkeit von Hermann Schulze-Delitzsch. Die Exponate der Buchbinderei Krause, die bis 1992 in der Stadt existierte, werden auch nach der Modernisierung als Schauwerkstatt hinter einem großen Fenster präsentiert.

Von Heike Liesaus