Delitzscher Gotteshaus wird Tempel der Muse

Delitzsch. Da mal ein Konzert, hier mal eine Lesung, Teilnahme an städtischen Veranstaltungen wie der Nacht der Türme sowieso. Geht es um das kulturelle Leben in der Loberstadt, sind die Gotteshäuser nicht nur für Gläubige unverzichtbar. Eines aber tut sich ganz besonders hervor.

Die Hospitalkirche in der Halleschen Straße 44 wird mehr und mehr zu einer Top-Adresse im Veranstaltungskalender der Stadt. Das Team um Tobias Münscher-Paulig als Geschäftsführer der Stiftung St.-Georg-Hospital hat in den vergangenen rund fünf Jahren immer weiter daran gearbeitet, dass aus dem Gotteshaus ein Haus der Muse wird. Damit soll einerseits das kulturelle Leben bereichert und andererseits das Haus geöffnet und die Stiftung insgesamt bekannter werden.

Buntes Angebot für jeden Geschmack

Das Angebot ist bunt. Den Auftakt allerdings gibt es erst, wenn Kälte längst kein Thema mehr ist: Am 16. Juni gastiert „Klezmer Muskelkater“ in der Kirche und bietet eine gut gewürzte musikalische Reise durch Länder und Kulturen. Gleich einen Tag später, am 17. Juni, macht die Kirche beim Tag der offenen Gartentür mit und präsentiert den speziell auf Pflegebedürftige mit Demenz ausgerichteten Garten des St.Georg-Hospitals. Zum Tag des offenen Denkmals am 9. September ist die Stiftung ebenfalls vertreten.

Die Folkband Giddy Up präsentiert am 21. Juli eine anregende Mischung aus Irish Folk, amerikanischen Bluegrass und Gospelsongs – ein Mischung, die es nicht so oft in Delitzsch zu hören gibt. Am 12. August steht der Jahreshöhepunkt an, wenn 500 Jahre Hospitalkirche gefeiert werden. Unterhaltsame Kammermusik vom Frühbarock bis zu den Goldenen Zwanzigern mit Cembalo, Piano, Posaune, Geige und Saxophon gibt es am 25. August. Ein alter Bekannter in der Kirche ist der Johann Strauss-Chor, der am 1. September zum wiederholten Male in St.Georg zu hören sein wird, um „frische Hits“ aus Operette und leichter Muse zu präsentieren.

Den Abschluss des Veranstaltungshalbjahres gibt es am 16. September mit einer Lesung von Cathrin Moeller aus ihrem im vergangenen Jahr erschienenen Roman „Himmelfahrtskommando“.

Von Christine Jacob