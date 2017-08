Delitzscher „Haus Leben“ steuert auf fünften Geburtstag zu

Delitzsch. Wieder ist ein Schritt getan, eine Finanzierung gesichert. Über eine Spende in Höhe von 400 Euro konnte sich kürzlich zu seinem Sommerfest das Team vom Haus Leben freuen, das sich in Delitzsch um Krebspatienten und deren Angehörige kümmert. Mit 400 Euro wird ein Malkurs beziehungsweise das Material dafür greifbarer, kann viel gekocht oder ein schöner Ausflug organisiert werden. „Wir können jeden Cent gebrauchen“, sagt Ulrike Dornheim vom Haus Leben. In der Begegnungsstätte werden Patienten weit über die medizinische Therapie hinaus betreut. Die jüngste Spende dafür kam vom Zoofachgeschäft Zoo & Co. Nicolaus mit seiner Filiale in der Leipziger Straße, wo Kunden und Mitarbeiter gesammelt haben. Es sei eine Herzensangelegenheit, sie selbst habe ihre krebskranke Schwester verloren und erlebt, wie wertvoll die Arbeit im Haus Leben sein kann, so Marktleiterin Angela Sixdorf.

Haus Leben Delitzsch wird fünf Jahre alt

Mit der Spende ist die Zukunft der Begegnungsstätte und vor allem die Kurs- und Veranstaltungsfülle dort ein Stück sicherer. Das Haus Leben bietet in Kooperation mit dem Medizinischen Versorgungszentrum, dem DRK und dem Landratsamt wöchentlich Kunstkurse, Sport wie Qigong, Kosmetikseminare speziell für Frauen nach der Chemotherapie und Kochkurse an, die sich mit Unverträglichkeiten als Folge der Therapie befassen. Im November kann bereits der fünfte Geburtstag gefeiert werden. Geöffnet ist immer montags von 10 bis 14 Uhr in den Räumen in der Ludwig-Jahn-Straße 4.

Von cj