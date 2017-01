DELITZSCH. Manchmal spielen sie stundenlang, immer wieder Song für Song. Das nächste Mal spielen sie nur ein paar Lieder und dann gibt es Pizza und eine Menge Geplapper. Beides okay. Hauptsache Spaß. Das ist das Credo der Delitzscher Band Taktgefühl – geprägt vom Saxofon und guter Laune, wenn der Hit „Lemon Tree“ der Band Fools Garden aus dem Jahre 1995 mit den Blasinstrumenten durch den Raum schwingt oder ein kräftiges Happy Birthday geschmettert wird. Dazu kommen kleine Choreographien und lächelnde Gesichter.

Bandmitglieder nicht nur aus Delitzsch

Neun, zehn Mitglieder sind sie. So genau kann man es nicht sagen, Taktgefühl lebt von und mit Gelegenheitsspielern – nicht immer hat jedes der Bandmitglieder zwischen Anfang 20 und Mitte 50 für jede wöchentliche Probe Zeit. Auch okay. „Es geht uns um den Spaß an der Musik“, sagt Saxofon-Spielerin Anett Leibert, „es soll immer Spaß machen und kein Zwang sein.“ In ihrem Wellness- und Kosmetikstudio ist Taktgefühl Programm. Angefangen haben sie alle mal in einer Musikschule, dort lernten sie zu spielen und sich als Freunde kennen. Wie das aber immer so ist: Die Zeit neben Berufen wie Grundschullehrerin, Kommissar, Pilot oder Lebensmitteltechnologe, die Zeit neben Studium und Ausbildung ist oft knapp bemessen. Jedenfalls zu knapp, um den absoluten Profi zu geben. Die Instrumente wollten sie aber nicht in der Ecke stehen lassen und bildeten daher eine eigene Band. Die Mitglieder kommen aus Delitzsch, Leipzig, Brehna und Halle.

Zwei Jahre gibt es die spaßbetonte Formation aus Saxofonen und zwei Keyboards nun schon: „Freundschaft und Spaß, Zusammenhalt und Zeit sind für uns wichtig“, sagt Anett Leibert. „Eigentlich machen wir Hausmusik und wir sind nun mal alle Gruppenmenschen“, pflichtet Schwester Beate bei. Denn Taktgefühl ist nicht für jedermann zu buchen. Und Geld verdienen wollen sie gleich gar nicht, wenn sie auftreten. Ihr Lohn ist Spaß und die gute Laune des Publikums. Bevorzugt spielen sie bei Geburtstagen von Verwandten und kleineren Veranstaltungen, etwa im Moorbad. Auch so kommt im Jahreslauf einiges an Auftritten zusammen. „Ein gewisser Ehrgeiz ist natürlich auch dabei“, sagt Anett Leibert. So bringen sie sich gegenseitig bei, wie Obertöne zu erreichen sind und man so ohne Fingerbewegungen ganze Melodien spielt. Hauptsache, der Takt für Spaß stimmt.

Von Christine Jacob