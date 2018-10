Delitzsch

In diesem Jahr feiert der Ökumenisch Ambulante Hospizdienst in Delitzsch sein zehnjähriges Bestehen. Koordinatorin Sieglinde Stahl dankt aus diesem Anlass ganz besonders den Menschen, die die Arbeit überhaupt erst ermöglichen – und sucht händeringend nach Verstärkung.

Stahl: Werden nicht die Welt retten können

„Wir werden mit unserem Ehrenamt nicht die Welt ändern und retten können“, sagt Stahl, „aber hier in der Region können wir einiges ausrichten, ohne das ein Zusammenleben in Würde, bis hin zum Lebensende, nicht möglich wäre.“ Für die 59-Jährige komme es bei der Hospizarbeit darauf an, für Schwerstkranke und Sterbende da zu sein, ihnen zuzuhören, die Hand zu halten und zu zeigen, dass ihre Bedürfnisse wichtig sind. „Ihnen das Gefühl zu vermitteln, in diesen Momenten wertgeschätzt, beschützt und unterstützt zu werden“, sagt Stahl.

Neue Herausforderungen

Seit den Anfängen der Hospizarbeit in den 1980er-Jahren haben sich die Voraussetzungen für eine würdevolle Begleitung stark verbessert, sagt Stahl. „Das freut uns natürlich, aber es stellt uns auch vor neue Herausforderungen.“ Um Menschen – ob zu Hause, im Krankenhaus oder in der Pflegeeinrichtung – gut begleiten zu können, suche der Dienst daher anlässlich des heutigen Welthospiztages Engagierte, die sich ehrenamtlich in der Sterbebegleitung einbringen möchten.

Wer sich für das Ehrenamt interessant, meldet sich bei Sieglinde Stahl unter Telefon: 034202 35 08 35 oder 0151 163 506 28, via Mail an hospizdienst@diakonie-delitzsch.de oder im Büro in der Schlossstraße 4 in Delitzsch.

Von Mathias Schönknecht