Delitzsch

Der Zuzug nach Delitzsch hält an. Monatlich um die 80 Menschen ziehen in die Loberstadt, so die jüngsten Daten aus der Stadtverwaltung. Das wirkt sich nicht nur insofern aus, dass Bauland knapp ist, auch in den Mietobjekten ist der anhaltende Trend spürbar.

Viele junge Leute kommen

Es sind zur Hälfte Menschen unter 40 Jahren, die nach Delitzsch ziehen, freut sich der Oberbürgermeister regelmäßig, dass hier Familien gegründet werden. So erlebt man bei der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) jede Menge Haushaltsgründungen, junge Leute ziehen für die Ausbildung nach Delitzsch, junge Familien fangen hier neu an. Während im Delitzscher Norden erst die Leerstandskurve gekriegt wurde, bleiben der Osten und vor allem die Innenstadt beliebt. Für den geplanten Neubau eines Wohnkomplexes in der Karlstraße, Baubeginn ist voraussichtlich im Frühjahr, startet jetzt die Nachfrage. Für die ehemalige Limonadenfabrik existieren teilweise Wartelisten.

Innenstadt im Trend

Ein Trend, den man auch bei der Hausverwaltung Zschischang & Müller beobachtet. 1900 Wohnungen, 500 in Berlin und der Rest in Delitzsch und dem Großraum Leipzig, verwaltet das Unternehmen. Allerdings werden bewusst keine Wartelisten, sondern Interessentenlisten geführt. Unter anderem da die Verwaltung im Gegensatz zur WGD nicht selbst Eigentümer der Objekte ist, ist dies praktikabler. Die Wohnungen in der Delitzscher Innenstadt sind besonders beliebt, hat Kevin May, zuständig für Vermietung, beobachtet. Oft werde aber auch noch der Delitzscher Osten nachgefragt, berichtet sein Chef Robert Zschischang – allerdings hat das Unternehmen selbst dort nur wenig Angebote. „Die Innenstadt bietet kurze Wege vom Einkaufen bis zum Arzt“, schätzt Robert Zschischang weiter ein, warum die City beliebt ist und bleibt. Auch kurze Wege zu Kitas und Schulen zählen, viele wollen ihr Kind gerne auf die Diesterweg-Grundschule schicken dürfen und setzen auf innerstädtisches Wohnen. Ein Manko aber gibt es: „Die Parkplatzsituation wird zunehmend zum Problem.“ Fast alle Brachen in der Delitzscher Innenstadt sind inzwischen zugebaut, damit gehen auch Verluste von Parkflächen einher. Kann der Vermieter gleich noch einen Stellplatz mit anbieten, steigt die Wohnung in der Beliebtheit, nicht selten immerhin gibt es pro Familie zwei Autos. Bis zu 50 Euro monatlich können inzwischen für einen Stellplatz verlangt werden. In der Bismarckstraße punkten die Objekte durch ihre Nähe zum Bahnhof und sind bei Pendlern beliebt, die wenigstens zum Bahnhof laufen wollen.

Ansprüche bleiben

So oder so, bei der Hausverwaltung oder der WGD als mit etwa 2500 Wohnungen größtem Vermieter der Stadt: die Listen mit freien Wohnungen sind kurz. Gefragt und beliebt sind Häuser mit Fahrstuhl, die WGD zum Beispiel wird Wohnungen in der vierten oder fünften Etage ohne Fahrstuhl schwerer los. Vier-Raum-Wohnungen und Zwei-Raum-Wohnungen gehen gut. Drei-Raum-Wohnungen sind nicht besonders beliebt. Meistens wird sich ein Balkon gewünscht. Dusche und Wanne gleichermaßen im Bad zu haben oder Fußbodenheizung sind gerne angegebene Wünsche. Und die Schichtarbeiter legen viel Wert auf Außenjalousien.

Von Christine Jacob