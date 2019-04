Delitzsch

Leo, Leni, Zoi, Lilo May, Julia und Maik können Dinge wie „Poecilia reticulata“ nicht nur fließend aussprechen, sie wissen auch, dass sich hinter diesem klangvollen lateinischen Begriff ein Guppy verbirgt – vor allem aber wissen sie, richtig mit ihm umzugehen. Die Schüler sind Mitglieder in der Aquaristik-AG der Artur-Becker-Oberschule.

AG seit Jahren beliebt

Vor acht Jahren wurde die Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen, nachdem Lehrerin Marina Gronau wiederum ein paar Jahre zuvor ein Aquarium von einer Kollegin übernommen hatte. Nun denkt die engagierte Pädagogin allmählich an den nahenden Ruhestand und hat mit Jana Sobotta, vielen bekannt als der Delitzscher Instagram-Star und Ex-Poledancerin, eine mehr als würdige Nachfolgerin für die AG-Leitung gefunden.

Die 33-Jährige hält seit vielen Jahren Fische und ist inzwischen mit Aquaristik- und Teichpflege-Dienstleistungen selbstständig. Kompetent kann sie den Teenagern jede Menge Wissen nicht nur theoretisch, sondern vor allem praktisch vermitteln. Alles passiert auf Augenhöhe und ohne erhobenen Zeigefinger. „Ich will die Liebe zum Hobby bei den Kindern wecken“, erklärt sie.

Zur Galerie An der Artur-Becker-Oberschule in Delitzsch leitet nun Jana Sobotta die Arbeitsgemeinschaft zur Aquaristik. Der Instagramstar ist in diesem Fachbereich auch selbstständig.

Begeistert erzählen die Schüler von den beiden Aquarien, die sie in der Schule pflegen, sie wissen viel über die Fische und ihre Pflege, kümmern sich liebevoll um alle Details, haben bunte Tafelbilder und Hefter voller kreativer Bastelarbeiten erstellt. Jeden Dienstag und Freitag lernen die Kinder in ihrer Freizeit in der AG. Am Wochenende 4. und 5. Mai wollen Jana Sobotta und ihre Aquarianer sich dann auch zum Frühlings- und Genussmarkt auf dem Markt präsentieren. Der ein oder andere Poecilia reticulata und viele, viele andere Fische sind dann garantiert mit von der Partie.

Von Christine Jacob