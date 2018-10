Delitzsch

Ein schönes Bild: Eine junge Frau im blauen Festkleid schwenkt die blau-weiße Fahne ihres Bundeslandes während sie durch ein Spalier applaudierender Menschen läuft. So war’s beim Empfang der Teilnehmer des Bundeswettbewerbs Pflege in Berlin. Auf solche Bilder arbeitet Jens Frieß hin. Solche brachte er auch aus Budapest von den Euroskills, der Europameisterschaft der Berufe, mit. Der Delitzscher ist nicht allein Leiter des Averosa-Instituts für Qualitätsmanagement in Pflegeeinrichtungen, sondern auch Vorsitzender des Deutschen Vereins zur Förderung pflegerischer Qualität. Der ist in der Loberstadt ansässig und organisiert den Bundeswettbewerb Alten- und Krankenpflege. „Daran nehmen insgesamt 30 000 Schüler teil“, erklärt Frieß stolz. Pflege als Wettbewerb? Pflege sportlich und kämpferisch?

Jens Frieß ist jede dieser Beschreibungen recht. Er will ein Gegengewicht zu den Negativ-Bildern in den Medien und in den Köpfen. Denn das Image des Berufs ist oft von den Schattenseiten geprägt. Die gibt es. Er kennt sie, aber die Branche habe Besseres verdient: „Schluss mit dem Pflege-Bashing!“

Berichte von den Euroskills

Sein Facebook-Profil platzt von Posts zu Besuchen in verschiedenen Gremien. Gerade wieder war er mit Stephanie Mann, der besten Alten- und Krankenpflegerin des Freistaates Sachsen, bei der stellvertretenden Präsidentin des Landtages. Klar, dass er dieser Tage ständig Meldungen von den Euroskills absetzte, als die deutsche Kandidatin Elisabeth Hölscher aus Bamberg ihren Parcours absolvierte.

Einen solchen Wettbewerb zu verfolgen, lohne auch wegen des Blicks über die Landesgrenzen: „Das Thema Pflege bei Demenz haben zum Beispiel alle wirtschaftlich hochstehenden Länder. Aber prinzipiell gilt: Wir stöhnen hier zwar, doch Deutschland kann froh und stolz sein. Andere haben da mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. In Rumänien zum Beispiel werden die Leute ebenfalls alt und pflegebedürftig, aber die jungen Leute sind dort weg.“

Marathon-Programm

Welche fachlichen Leistungen in der Pflege gefordert sind, wurde auch beim Marathon-Programm des Euro-Wettbewerbs deutlich: 16 Prüfungs-Stationen à eine Stunde, über drei Tage verteilt. Von Krankenhaus bis Tagespflege, von Wundversorgung bis Katheder anlegen. Da führte die spätere Europameisterin im fließenden Englisch zum Beispiel ein Beratungsgespräch über Diabetes und wurde von einem Epilepsie-Anfall ihres „Patienten“ überrascht. „Dann muss sie richtig reagieren können. Das gehört zur Ausbildung dazu. Das hat sie toll gemacht“, lobt Jens Frieß, der auch die Leistungen der Schauspieler würdigt, die für die praktischen Aufgaben im Wettbewerb verpflichtet wurden. „Das machen wir im deutschen Wettbewerb auch so.“ Dann helfen übrigens Protagonisten der Delitzscher Theaterakademie.

Die Organisation des deutschen Ausscheids erfolge über den Verein zur Förderung pflegerischer Qualität ehrenamtlich mit 20 Mitstreitern. Auch Sponsoren werden gebraucht, unter anderem, um die fachlichen Leistungen zu belohnen. Der erste Preis im Bundeswettbewerb war zum Beispiel eine Reise nach New York. Nach dem Wettbewerbstag ging es aber für die Teilnehmer auch mit der Stretchlimousine zum Empfang. Jens Frieß denkt nicht, dass das zu weit weg vom Pflegealltag ist. Im Gegenteil: „Das sind Helden, so sollen sie sich auch fühlen. Es soll Ansporn sein. Wir holen aber auch tolle Pflegerinnen, die von ihren Erfahrungen berichten.“

Mehr als Wettbewerb

Frieß ist bewusst: Wettbewerbe allein reichen nicht, um für den Beruf zu begeistern. Arbeitgeber müssen sich etwas einfallen lassen. Ausbildungsentgelt oder die Kita gleich an der Pflegeeinrichtung, wie bei der Diakonie in Leipzig, nennt er als Stichworte. „Auch Arbeitszeitgestaltung ist wichtig, wenn jemand die Leute nur malochen lässt, wird sich das rächen.“ Das nächste Event bewirbt er schon: Am 9. November ist Tag des Pflegelehrers in Halle.

Von Heike Liesaus